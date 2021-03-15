"Отмороженный": отец влепил Тимати смачную оплеуху

В минувшие выходные стартовал новый сезон шоу "Холостяк" с участием Тимати. Артисту предстоит выбрать невесту из 14 претенденток. Родственники рэпера пристально следят за развитием событий.

Сводная сестра артиста Анна Юнусова в личном блоге поделилась видео, которое сделала во время просмотра первой серии. Девушка вместе с отцом расположилась перед ноутбуком, чтобы быть в курсе событий. "Смотрю, что там этот отмороженный вытворяет", – отметил папа Тимати.

Ильдар Юнусов, судя по всему, с иронией относится к участию сына в шоу "Холостяк". Бизнесмен несколько раз отпустил в адрес молодого человека едкие комментарии. Вероятно, он не сильно верит в то, что наследник сможет найти себе возлюбленную в рамках развлекательной программы.

Шоу только запустили в прокат, но уже известно, кого выбрал Тимати. По слухам, девушкой, которой он подарил кольцо в финале, стала Мария Вебер – предпринимательница и интаблогер. Якобы после окончания съемок рэпер вывез красавицу на Мальдивы. В инстаграм-аккаунте блогера мелькают кадры с отдыха, причем локации точно совпадают с теми, которые публикует артист.

Напомним, Тимати и Анастасия Решетова расстались спустя год после рождения общего сына. Через неделю после официального разрыва стало известно, что Тимати планирует участие в шоу "Холостяк". Тогда же появились слухи о том, что расставание фейковое, и пара продолжит отношения после завершения съемок.