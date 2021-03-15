"Серьезная история": Тимати откровенно об отношениях с брошенной Решетовой

После того, как музыкант стал участником шоу "Холостяк" на ТНТ, казалось бы, все понятно: пара не вместе. Однако слухи о том, что пара воссоединилась, не утихают.
Рэпер Тимати решил прокомментировать домыслы. По словам певца, у него тесные дружеские отношения с моделью. Артист отметил, что у них неразрывная связь на всю жизнь, поскольку есть общий наследник, передает Пятый канал. "Серьезная история", — поделился исполнитель.
Напомним, пара рассталась еще в конце прошлого года. Но после разрыва пару с ребенком видели вместе на отдыхе в Дубае.
Певец никогда не был женат, хотя бывшие возлюбленные подарили ему детей. У рэпера Тимати есть шестилетняя дочь Алиса от Алены Шишковой и годовалый сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Теперь музыкант, похоже, снова в активном поиске.
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