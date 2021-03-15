"Серьезная история": Тимати откровенно об отношениях с брошенной Решетовой

Поклонники рэпера Тимати интересуются тем, как музыкант общается с бывшей возлюбленной. Некоторые полагают, что артист до сих пор тайно поддерживает любовную связь с анастасией Решетовой.

После того, как музыкант стал участником шоу "Холостяк" на ТНТ, казалось бы, все понятно: пара не вместе. Однако слухи о том, что пара воссоединилась, не утихают.

Рэпер Тимати решил прокомментировать домыслы. По словам певца, у него тесные дружеские отношения с моделью. Артист отметил, что у них неразрывная связь на всю жизнь, поскольку есть общий наследник, передает Пятый канал. "Серьезная история", — поделился исполнитель.

Напомним, пара рассталась еще в конце прошлого года. Но после разрыва пару с ребенком видели вместе на отдыхе в Дубае.

Певец никогда не был женат, хотя бывшие возлюбленные подарили ему детей. У рэпера Тимати есть шестилетняя дочь Алиса от Алены Шишковой и годовалый сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Теперь музыкант, похоже, снова в активном поиске.