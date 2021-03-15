Тимати увез новую невесту на Мальдивы после расставания с Решетовой

Открывать интригу до конца проекта участники не могут. Но никто не может им препятствовать отдыхать вместе.
Модель и музыкант нежатся на солнышке на Мальдивах. Так, причал, который Мария продемонстрировала в своем инстаграм-аккаунте, один в один как тот, что показали у себя рэпер Тимати и Моргенштерн во время встречи.
Приятель и коллега артиста прибыл туда тоже отдохнуть. Снято все было почти в одно время. Кроме того, на пляже был организован вечерний просмотр шоу "Холостяк", что тоже было отмечено троицей.
Напомним, рэпер Тимати согласился участвовать в шоу почти сразу после расставания с матерью своего сына, моделью Анастасией Решетовой. Это привело в недоумение и не понравилось многим поклонникам. Они надеются, что по итогу проекта музыкант все-таки обретет свое счастье и подарит невесте заветное колечко.
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