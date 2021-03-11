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Шоу-бизнес
Бузова объявила о неспособности иметь детей

Бузова объявила о неспособности иметь детей

Поющая ведущая Ольга Бузова опубликовала в своем "Инстаграм" очередной "вайн" на тему семейных отношений. Однако вместо шуток и улыбок он вызвал неоднозначную реакцию, ведь стало очевидно наличие серьезных проблем у звезды.


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В комментарии к публикации Ольга Бузова неожиданно дала понять, что проблема деторождения напрямую относится к ней. По сценарию "вайна" Бузова и ее партнер по съемке разыгрывают ссору влюбленных. Она в слезах говорит своему мужчине, что не может иметь детей.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Не поднимай больше эту тему… У меня не будет детей, ты понимаешь?" – говорит героиня Ольги Бузовой на кадрах видео.

После этого пара затрагивает тему усыновления, но мужчина и слышать об этом не желает. Видео настолько тронуло подписчиков Ольги Бузовой, что в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Судя по комментарию самой Ольги, стало понятно, что тема ей близка.

"В жизни каждого из нас рано или поздно приходит понимание того, что мы не всесильны… Я разделяю вашу боль", — написала она.

Многие подписчики предположили, что Бузова из ролика, которая объявила о неспособности иметь детей, таким образом рассказала о своей настоящей проблеме. Возможно поэтому у нее одни за другими разваливаются отношения с мужчинами.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова оскорбила танцовщицу Дарью Палей, заподозрив в связи с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Партнерша блогера молчать не стала и ответила на такую хамскую выходку.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 20:11 Источник: Instagram • Требует проверки
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комментарии

Ответить:

Гость655479
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Лоханку и детородные органы бузякиной раздолбали в поездке по северному Кавказу и в проекте Дам двум наградив её хламидиями и другими вен.заболеваниями!Гнилая матка Бузовой не плодовита!Шшшшлллюююхххааа!!!
Гость655946
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Надеюсь, что это правда. Незачем уродами плодиться.
Гостья
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Разговоры о наличии у Ольги букета ЗППП ведутся еще со времен ее брака с Тарасовым. счастливой семейной жизни футболиста и артистки пришел конец, когда последняя наградила экс-супруга неприятностями в интимной зоне. Экс-коллеги Бузовой по реалити-шоу известно минимум о двух некогда любовниках поп-дивы: актеры Дмитрий Нагиев и Михаил Галустян. Распущенную сексуальную жизнь Ольга освоила еще в статусе участницы «Дома-2», и даже обручальное кольцо не смогло ее образумить. С таким букетом болячек какие дети?
Н
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Роботам детей на фабрике делают.
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