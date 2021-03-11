Бузова объявила о неспособности иметь детей

Поющая ведущая Ольга Бузова опубликовала в своем "Инстаграм" очередной "вайн" на тему семейных отношений. Однако вместо шуток и улыбок он вызвал неоднозначную реакцию, ведь стало очевидно наличие серьезных проблем у звезды.







В комментарии к публикации Ольга Бузова неожиданно дала понять, что проблема деторождения напрямую относится к ней. По сценарию "вайна" Бузова и ее партнер по съемке разыгрывают ссору влюбленных. Она в слезах говорит своему мужчине, что не может иметь детей.

"Не поднимай больше эту тему… У меня не будет детей, ты понимаешь?" – говорит героиня Ольги Бузовой на кадрах видео.

После этого пара затрагивает тему усыновления, но мужчина и слышать об этом не желает. Видео настолько тронуло подписчиков Ольги Бузовой, что в комментариях разгорелась жаркая дискуссия. Судя по комментарию самой Ольги, стало понятно, что тема ей близка.

"В жизни каждого из нас рано или поздно приходит понимание того, что мы не всесильны… Я разделяю вашу боль", — написала она.

Многие подписчики предположили, что Бузова из ролика, которая объявила о неспособности иметь детей, таким образом рассказала о своей настоящей проблеме. Возможно поэтому у нее одни за другими разваливаются отношения с мужчинами.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова оскорбила танцовщицу Дарью Палей, заподозрив в связи с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Партнерша блогера молчать не стала и ответила на такую хамскую выходку.