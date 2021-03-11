"Оля отправила меня в блок": партнерша экс-любовника Бузовой наябедничала на певицу

Телеведущая намекнула, что Дарья переспала с ее бывшим любовником. Ольга Бузова посчитала так после того, как Палей заблокировала ее в соцсетях. Знаменитость сказала в своем инстаграм-аккаунте, что так же цинично делали все "шлюхи", которые отбивали ее мужчин.
Партнерша Давида Манукяна по шоу отбила атаку, постояв за себя. Дарья напомнила, что у нее есть супруг и ребенок. Она опровергла интрижку с экс-бойфрендом Ольги Бузовой. Вместе с тем Палей заявила, что поющая ведущая заблокировала ее в соцсетях еще в начале проекта.
Отметим, что Давид Манукян ранее вступился за Дарью Палей. Он поздравил девушку с 8 марта и отдал должное ее профессионализму. Блогер добавил, что Палей – порядочная.
Напомним, что Ольга Бузова удалила свой разоблачающий пост в "Инстаграм". Фолловеры посчитали, что теледиве стало стыдно, именно поэтому она сделала вид, будто ничего и не произошло.
Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова и Давид Манукян расстались более месяца назад. Исполнительница обвинила возлюбленного в изменах и избиениях, чем шокировала поклонников.
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