"Оля отправила меня в блок": партнерша экс-любовника Бузовой наябедничала на певицу

Ольга Бузова оскорбила танцовщицу Дарью Палей, заподозрив, что девушку и Давида Манукяна связывают не только дружеские и профессиональные отношения по проекту "Танцы со звездами" телеканала "Россия 1". Партнерша блогера молчать не стала.

прочитано 230 раз