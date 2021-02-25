Невозможно полностью восстановиться: Бузова о мычащей сестре после инсульта

Некоторые считают, что история с инсультом сестры Бузовой в ноябре была придумана ради привлечения внимания. Певица заявила, что никогда не стала бы пиариться на теме здоровья близкого человека.
Вранье о здоровье Бузова назвала грехом и отметила, что шутить на такой теме категорически нельзя. Она рассказала, что Анна после инсульта даже не могла разговаривать. Она только мычала и писала несвязные эсемэски.
"Я в жизни никогда не спекулировала ни здоровьем, ни любовью, ни отношениями. И если я что-то говорю, то это правда. Не понимаю, как можно придумывать и посылать в космос мысли о болезнях. Это грех", – приводит слова Ольги Бузовой издание 7days.
Сейчас сестра Ольги Бузовой восстанавливается после инсульта. По словам поющей ведущей, окончательно выздороветь после такого удара невозможно. Последствия все равно будут давать о себе знать, и здоровье не будет на прежнем уровне. Поэтому постоянно нужна поддержка.
Напомним, в прошлом году Ольга Бузова и сама жаловалась на здоровье. После участия в шоу "Ледниковый период" у артистки начались судороги в левой ноге. Также обнаружилось, что у нее перелом двух ребер.
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