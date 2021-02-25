Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Четверг
25 февраля
Лента новостей
04:02
Невозможно полностью восстановиться: Бузова о мычащей сестре после инсульта
02:01
Отар Кушанашвили решил раскрыть свой главный секрет
00:05
Как сложилась судьба радистки Кэт Екатерины Градовой из "Семнадцати мгновений весны"
22:03
Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при "нелегитимном" Лукашенко
21:53
Под Москвой судят уронивших дерево на женщину мужчин
21:29
Врачей из Сургута обвинили в смерти шестилетнего мальчика
21:16
Свиридова жестко ответила Собчак на слова о женском отчаянии
21:13
Поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов поддержали депутаты всех фракций
20:57
В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку
20:53
Полюбуйтесь: мать увидела нежности Литвиновой с сексуальной женой Эрнста
20:33
Такой нет даже у монархов: Абрамович обзавелся роскошной яхтой за сотни миллионов долларов
20:01
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
19:53
Роскомнадзон потребовал от Twitter списки забаненых
19:45
Изводящая себя новомодной диетой молодая писательница скончалась в одиночестве
19:23
35-летняя звезда "Крымского моста" Шпица снова вышла замуж
19:13
Под Южноуральском полиция спасла детскую хоккейную команду
19:02
"Муж был против": маленькая дочь пошла по стопам Савичевой
18:51
"Он был непростой человек": первая любовь Мягкова о его измене и тяжелом характере
18:42
На парковке в Дагестане обстреляли людей
18:36
Суханкина взвыла от приемных детей: Рваные штаны и порванные куртки
18:23
Изучивший дневники Началовой актер сделал заявление о ее тайном ребенке
18:17
При пожаре в Подмосковье погибли дети
18:09
Разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был довольно жестким – эксперт Жаров
17:57
В Харькове в третий раз проспекту вернули имя маршала Жукова
17:49
Шмыкова из сериала "Чики" в день рождения показалась голой на унитазе
17:44
"Сдуйте уже эти пельмени!": Михалкову затравили за старомодно огромные губы
17:35
"Жена убила бы меня": находящийся в заточении Клуни освоил новую профессию
17:29
Умерла принимавшая ванну с телефоном школьница
17:07
Будь как дома: Путин дал российское гражданство сербскому актеру Биковичу
16:53
Путин сообщил о готовящихся провокациях из-за рубежа: Хотят ослабить Россию
16:44
"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости
16:43
"Я влюбилась": сбежавшая из России Седокова сделала заявление на фоне слухов о расставании
16:29
Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой
16:27
Так явно себя предлагать: показавшую сочный зад Муцениеце разделали под орех
16:00
Мороз, медведи и стаи волков: Снигирь внезапно оказалась в экстремальных условиях
15:57
Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей
15:49
Измотанный Бурак Озчивит из сериала "Основание: Осман" напугал худобой
15:49
Бомж: Лолита в лохмотьях и без макияжа потрясла своим видом
15:42
Жасмин сорвалась на хамство после вопроса о муже: Где ваш?
15:37
Тихановская высказалась о принадлежности Крыма: Это очевидно
15:27
"На неделю выпала": изнуренная голодом Мороз радуется кабачкам и каше
15:09
Экс-любовники покидают сериал "Ветреный" после слухов о возобновлении романа
15:00
Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл
14:56
"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей
14:52
"Счастливые трусов не надевают": Ревва показал фото из постели
14:40
Москвича задержали с двумя килограммами наркотиков
14:35
Никогда не был дамским угодником: вскрылись новые детали в деле обвиняемого в изнасиловании Депардье
14:34
Под Тверью в аварии с участием фуры погибли три человека
14:33
Умер ведущий легендарной советской "Кинопанорамы" Даль Орлов
14:23
Перепуганный Леонов нагишом бежал от тигра на съемках фильма "Полосатый рейс"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении
Шоу-бизнес
Невозможно полностью восстановиться: Бузова о мычащей сестре после инсульта

Невозможно полностью восстановиться: Бузова о мычащей сестре после инсульта

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поющую ведущую Ольгу Бузову так и не поверили, что у ее 32-летней сестры Анны действительно произошел инсульт. Певица рассказала, что родственница восстанавливается до сих пор.
прочитано 405 раз

Некоторые считают, что история с инсультом сестры Бузовой в ноябре была придумана ради привлечения внимания. Певица заявила, что никогда не стала бы пиариться на теме здоровья близкого человека.

ПО ТЕМЕ

"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Вранье о здоровье Бузова назвала грехом и отметила, что шутить на такой теме категорически нельзя. Она рассказала, что Анна после инсульта даже не могла разговаривать. Она только мычала и писала несвязные эсемэски.

"Я в жизни никогда не спекулировала ни здоровьем, ни любовью, ни отношениями. И если я что-то говорю, то это правда. Не понимаю, как можно придумывать и посылать в космос мысли о болезнях. Это грех", – приводит слова Ольги Бузовой издание 7days.

Сейчас сестра Ольги Бузовой восстанавливается после инсульта. По словам поющей ведущей, окончательно выздороветь после такого удара невозможно. Последствия все равно будут давать о себе знать, и здоровье не будет на прежнем уровне. Поэтому постоянно нужна поддержка.

Напомним, в прошлом году Ольга Бузова и сама жаловалась на здоровье. После участия в шоу "Ледниковый период" у артистки начались судороги в левой ноге. Также обнаружилось, что у нее перелом двух ребер.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 25 февраля 2021, 04:02 Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Блогер потратила на операцию 3 миллиона рублей ради сходства с Бузовой

комментарии

Ответить:

Гость627992
Пожаловаться Ответить
Алкогольная наследственность это страшное дело, Бузова не боится, что тоже мычать начнёт?
Гость635489
Пожаловаться Ответить
Зачем это знать ? Сама сестра разберется
Вот и ласковые слова Бузовой,просьбы про то чтобы все голосовали, её поклонники, за Дави на шоу Танцы ,скорее это нежный голос мегеры, которая так специально говорила, перед шоу ,как бы на неё не подумали ,но совершенно точно она организовала нападение на Дави, НАДО матери Дави разбираться с этой историей и скорее привлекать <цензура> Бузову Мать Дави найдет причину и кто заказывал ,пора эту <цензура> сажать, никто с ней не хочет иметь дело,она дебилка так обозлилась ,теперь только тюрьма её сдержит
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Это хамство!": Брухунова в ужасе сбежала из-за Степаненко

Пятая жена юмориста очень нервная
Шоу-бизнес

Заработавший баснословные деньги Масляков побил Малахова

Обнародованы солидные суммы
Шоу-бизнес

Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл

Наказание будет суровым

Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили решил раскрыть свой главный секрет

Журналист снялся в шоу

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+