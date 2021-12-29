"Копается в старых бумажках": Макеева приложила бывшую своего мужа

Недавно Анастасия Макеева устала терпеть нападки Светланы Мальковой и прокомментировала конфликт.

Анастасия Макеева уже более полугода счастлива в отношениях с бизнесменом. Ради актрисы Роман развелся со своей женой. Однако та предательства не стерпела и теперь активно поливает пару грязью в социальных сетях. Более того, экс-супруги часто выясняют в суде бытовые вопросы.

Макеева же старается держаться в стороне и редко комментирует происходящее. Однако недавно она все-таки прервала молчание и высказалась по поводу несогласия ее мужа с суммой алиментов. Актриса заявила, что бывшая жена Малькова виновата в ухудшении его финансового положения. "Она поссорила его с партнерами", – написала Анастасия в сторис своего "Инстаграм".

По мнению артистки, Малькова делает это все ради пиара, она хочет надавить на жалость и завоевать интерес аудитории. Свои слова она подтвердила тем, что экс-супруга Романа смогла себе позволить поездку в Париж. А это значит, что деньги у женщины имеются.

Накануне Светлана представила вниманию общественности бумагу с указанием суммы долга Романа. Макеева же отметила, что Мальковой скучно живется, а потому она "копается в старых бумажках".

Напомним, что отношения Малькова и Макеевой кажутся идеальными. Актриса всегда заступается за мужа. Так, она даже поругалась с подругой, когда та начала рассказывать всем про ее личную жизнь.