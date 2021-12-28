Бездетная Макеева заявила о скором пополнении: Ждем ребенка

За личной жизнью Анастасии Макеевой сейчас поклонники следят с особым вниманием. Скандал с бывшей супругой мужа знаменитость все еще не исчерпан.

С тех пор, как Роман Мальков покинул свой дом в другой стране и оставил там детей, многое изменилось. Ранее его супруга не работала и занималась воспитанием наследников. Теперь же она достаточно популярный блогер. Вокруг нее собрались тысячи единомышленниц, которые поддерживают ее и считают сильной, волевой женщиной.

Сама Светлана Малькова активно дает советы женщинам, которые оказались в непростой ситуации. Анастасия Макеева же продолжает высмеивать ее. Светлана утверждает, что муж якобы так и не начал платить алименты и продолжает осыпать мир доказательствами. В "историях" личного блога артистка ответила на все вопросы.

По словам знаменитости, ее супруг выплатил все то, что обещал. Она утверждает, что Светлана Малькова якобы просто дурит подписчиков, выставляя их с Романом непорядочными людьми. Она призвала поклонников прекратить "тратить ресурсы на ерунду". Они же продолжили спрашивать.

Однако некоторых все-таки интересует благополучие семьи Анастасии Макеевой. Они поинтересовались, как обстоят дела с беременностью артистки. Известно, что она давно мечтает о детях, но пока все складывалось не совсем так, как нужно. На этот вопрос дива отметила: "Мы всегда ждем ребенка". Обозначает ли это, что положение артистки, наконец, стало интересным – пока не совсем понятно.