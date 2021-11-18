"Владимир Владимирович": Толкалина прижалась к знаменитому красавцу

В своем микроблоге артистка поделилась снимком с коллегой – Владимиром Вдовиченковым. Они позируют, плотно прижавшись друг к другу.
Любовь Толкалина выглядит при этом очень довольной, а актер – брутально и мужественно. "Четыре глаза в кучу пережили ночную. Но не могу не похвастаться, потому что таким партнерством хвастаться естественное дело", подписала фотографию знаменитость.
Также она неожиданно добавила, что Владимир Вдовиченков – "нежно-грозный великан и похож на динозавра. Фолловеры отметили, что артисты хорошо смотрятся вместе. Они осыпали каждого комплиментами. Одна из поклонниц актера просто написала: "Владимир Владимирович", – сопроводив свой комментарий смайликом в виде сердца.
Ранее 43-летняя Любовь Толкалина заговорила с поклонниками о наболевшем. Дело в том, что с годами ее облик стал меняться все сильнее. Звезда пожаловалась, что трансформации в своем внешнем виде ей не нравятся. Кроме того, она отметила, что ей не по душе и то, что ее нос до сих пор растет. Россияне живо принялись обсуждать откровения артистки.