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Шоу-бизнес
"Владимир Владимирович": Толкалина прижалась к знаменитому красавцу

"Владимир Владимирович": Толкалина прижалась к знаменитому красавцу

Любовь Толкалина любит эпатировать общественность смелыми фото в стиле "ню". Но на сей раз звезда показала поклонникам кадр иного плана.
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В своем микроблоге артистка поделилась снимком с коллегой – Владимиром Вдовиченковым. Они позируют, плотно прижавшись друг к другу.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Любовь Толкалина выглядит при этом очень довольной, а актер – брутально и мужественно. "Четыре глаза в кучу пережили ночную. Но не могу не похвастаться, потому что таким партнерством хвастаться естественное дело", подписала фотографию знаменитость.

Также она неожиданно добавила, что Владимир Вдовиченков – "нежно-грозный великан и похож на динозавра. Фолловеры отметили, что артисты хорошо смотрятся вместе. Они осыпали каждого комплиментами. Одна из поклонниц актера просто написала: "Владимир Владимирович", – сопроводив свой комментарий смайликом в виде сердца.

Ранее 43-летняя Любовь Толкалина заговорила с поклонниками о наболевшем. Дело в том, что с годами ее облик стал меняться все сильнее. Звезда пожаловалась, что трансформации в своем внешнем виде ей не нравятся. Кроме того, она отметила, что ей не по душе и то, что ее нос до сих пор растет. Россияне живо принялись обсуждать откровения артистки.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 14:23 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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