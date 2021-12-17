"Бойко и весело": Толкалина оторвалась на похоронах Соловьева

Сергей Соловьев умер в возрасте 77 лет 13 декабря. Его увезли в реанимацию в тяжелом состоянии, где и умер от сердечного приступа. Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище, там же, где покоится его сын. На прощании с кинематогарфистом были многие российские звезды, в том числе и Любовь Толкалина.
Бывшая жена Егора Кончаловского решила рассказать о похоронах Сергея Соловьева в своем "Инстаграм". Она отметила, что режиссера проводили "светло, бойко и весело". К удивлению некоторых актриса с радостью писала о траурной церемонии и заявила, что она словно побывала на дне рождения.
"Да. Весело. Будто это был день рождения, а не смерти", – написала Толкалина на своей странице. К публикации она прикрепила средневековые иконы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что сценарист Александр Александров в интервью нелестно высказался о покойном режиссере Сергее Соловьеве. Он рассказал, что коллега закрутил роман с несовершеннолетней актрисой при беременной жене. В культурной среде тогда все были шокированы его поведением.
Напомним, Сергей Соловьев режиссировал такие картины, как "Асса", "Смятение чувств", "Сто дней после детства" и другие.