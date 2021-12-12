"Только ноет": пасынок Макеевой смешал мать с грязью

Молодой человек в семейном конфликте принял сторону телеведущей. Свою родную мать же он критикует при каждом подходящем случае. Так, в своем инстаграм-аккаунте юноша заявил, что Светлана хочет хайпа. Он уверен, что женщина никому не нужна.
По словам Андрея Малькова, его мать "ничего не делает, только ноет", жалуясь на судьбу. Он осуждает поведение родительницы, и не хочет с ней общаться. По мнению пасынка Анастасии Макеевой, его матерью движет только желание прославиться на семейном скандале. Напомним, Светлана не раз посещала ток-шоу, высказываясь о том, что телеведущая отбила у нее мужа, оставив ее с детьми у разбитого корыта.
Женщина уверена, что сын так ведет себя неспроста. По ее мнению, бывший муж с актрисой настраивают парня против нее. Светлана заявляла, что не единожды пыталась поговорить с сыном, но тот не хочет поддерживать с ней связь.
Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков поженились в мае 2021 года. Свадьбу отпраздновали в Крыму. Из-за скандалов с экс-супругой бизнесмена у звезды появились серьезные проблемы со здоровьем. Она даже лежала в клинике. К счастью, сейчас ей удалось восстановиться.