"Предательство как перелом": после скандала Макеева оказалась отвергнутой

Вокруг личной жизни 39-летней актрисы Анастасии Макеевой в последнее время не утихают скандалы. В этом году она вышла замуж за предпринимателя Романа Малькова, который помогал ей строить загородный дом. Мужчина бросил ради нее в Словении жену-художницу и четверых детей. На сторону многодетной матери Светланы Мальковой встали многие бывшие поклонники Анастасии Макеевой, а звезду они обвинили в коварстве.
В вопросе выплаты алиментов Анастасия Макеева не только встала на сторону мужа, но и начала войну с его бывшей супругой. В студии телешоу женщины обменивались колкостями, а за кулисами даже дрались.
Сейчас старший сын Романа Мальковаи Андрей живет с отцом и своей мачехой в Москве. Россияне, которые следят за развитием скандальной истории, обвинили подростка в предательстве матери. Трое младших детей Мальковых остались с матерью в Словении.
Светлана и Анастасия периодически обмениваются оскорблениями и обвинениями в соцсетях. Накануне Макеева предложила бывшей сопернице помириться. Однако Светлана Малькова высмеяла ее.
Мальковой задали вопрос, что она думает насчет предложения Макеевой установить мир.
"Миру мир, а мне пломбир!" – написала Светлана, дав понять, что никакого мира не будет.
Также Светлану Малькову спросили, как ей удается восстановить силы после предательства мужа.
"Предательство как перелом. Кости срастаются, но дают о себе знать в непогоду", – написала она.