"Папа, не надо!": Дочь Киркорова взмолилась из-за грубого обращения

Известный модник и любитель брендовых вещей Филипп Киркоров с ранних лет приобщает сына и дочь к искусству хорошо одеваться. Эстрадный певец с удовольствием подбирает для детей экстравагантные наряды в своем стиле.
Недавно поп-король посетил с наследниками шоу "Модный приговор", похваставшись имиджем Аллы-Виктории и Мартина. Руководство проекта в долгу не осталось — маленькой дочери артиста преподнесли прекрасный подарок.
Девочке вручили большую коробку с красным бантом. В ней оказалось очаровательное создание — щенок. Крошечный далматинец безумно понравился дочери Филиппа Киркорова, только вот реакция отца ее неприятно поразила.
Знаменитый певец схватил питомца и поднял высоко над поверхностью, пока четвероногий друг отчаянно шевелил лапами. Алла-Виктория взмолилась из-за такого грубого обращения над живым существом. "Папа, не надо! Папа, поставь собаку! Папа, ему неприятно!" — кричала маленькая наследница.
Филипп Киркоров услышал мольбу дочери и поспешил вернуть далматинца в коробку. Затем артист сообщил о своем неравнодушии к четвероногим друзьям и перечислил всех собак, которые с ним жили. Первым оказался пудель Степа, вторым — пекинес Бахус, третьей — доберман Ирма... Питомцев у поп-короля было достаточно много.