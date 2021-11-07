"Думаешь, я дурачок?": Моргенштерн устроил публичные разборки

Рэпер с женой Диларой Зинатуллиной вышли на сцену и поцеловались. Затем певец стал исполнять свои хиты, к которых есть мат. Недовольный зритель вступил в перепалку со звездой. Он кинулся на сцену, угрожая Алишеру Моргенштерну расправой.
Зритель призвал музыканта не материться, поскольку в зале находятся дети. Он предложил выйти артисту на ринг и разобраться, "как мужики".
К счастью, драки удалось избежать. Исполнитель урегулировал скандал мирным путем. Он обратился к оппоненту и объяснил, почему тот не прав. Певец отметил, что уважает его интересы, но добавил, что у него своя работа, которую он должен выполнить.
Рэпер поинтересовался, зачем недовольный зритель привел на концерт детей, зная, что будет выступать эпатажный артист. "Думаешь, я дурачок?", – спросил Алишер Моргенштерн у зрителя и предложил ему разойтись мирно.
На обращение звезды отреагировали многие родители с детьми. Так, продюсер Виктор Дробыш с женой и дочерьми удалились с выступления.
Напомним, ранее Алишер Моргенштерн оскандалился после слов о праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Следственный комитет России начал проверку. Рэпер уже извинился перед народом и заявил, что "не то имел ввиду".
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