Плюнувший на День Победы Моргенштерн получил неожиданную поддержку

Создатель известной киноленты "Гитлер капут!" не увидел в словах музыканта о бессмысленности масштабного празднования Дня Победы чего-то страшного. Режиссер попытался поддержать и даже реабилитировать Алишера Моргенштерна, заявив, что артиста просто неправильно поняли.
Вайсберг считает, что рэпер вовсе не предлагал отменить праздник как таковой, а лишь поставил вопрос о масштабах торжественных мероприятий. В словах Моргенштерна мог содержаться призыв отдать ветеранам те огромные деньги, которые обычно тратятся на организацию самого праздника. В беседе с изданием "Газета.Ru" Вайсберг подчеркнул, что совсем не отмечать 9 мая однозначно нельзя, так как это великий день, но говорить о масштабах вполне резонно.
Накануне стало известно о том, что словами Моргенштерна заинтересовался Следственный комитет – сотрудники ведомства собираются проверить высказывания молодого человека на предмет реабилитации нацизма. Вайсберг уверен, что ничего такого там нет, а подобная реакция общества кажется кинематографисту не совсем адекватной.
Напомним, что после того, как слова рэпера получили большой резонанс и люди решили, что Алишер Моргенштерн просто плюнул на День Победы, он сам вышел на связь в соцсетях и оправдался за сказанное о великом празднике.
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