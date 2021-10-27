Грозит до пяти лет колонии: слова Моргенштерна проверят в Следственном комитете

В беседе с Ксенией Собчак популярный рэпер негативно высказался о празднике Дне Победы, который традиционно отмечается в нашей стране с большим размахом. Алишер Моргенштерн заявил, что он не понимает смысла столь масштабных мероприятий, на которые государство тратит огромные деньги.
Слова музыканта получили огромный общественный резонанс, что даже вынудило его оправдываться. Артист объяснил в соцсетях, что его слова были вырваны из контекста. Однако на скандальные заявления рэпера уже обратил свое внимание Следственный комитет – глава ведомства поручил проверить сказанное на предмет реабилитации нацизма.
Как сообщил телеграм-канал "Mash", проверка уже началась. Сотрудники СК заподозрили, что в высказываниях эпатажного исполнителя могло содержаться оскорбление памяти защитников Родины, а также слова, унижающие честь и достоинство ветеранов. Для распространителя подобной информации соответствующая статья закона предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии.
К слову, сама Ксения Собчак поддержала рэпера. Она не считает слова Алишера хоть сколько-то оскорбительными. Журналистка объяснила, что он представитель нового поколения, которое просто не может на глубоком эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло много лет назад. Он хочет гордиться настоящим своей страны.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что за оскандалившегося Алишера Моргенштерна вступился известный адвокат Сергей Жорин.
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Кто подскажет?