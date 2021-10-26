"Легко ликвидировать": Моргенштерном заинтересовались в Кремле после слов о Дне Победы

Артист Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, скандальная и неоднозначная личность на музыкальном поприще российского шоу-бизнеса. Его выходки и заявления часто становятся резонансными, причем в негативном ключе.
На днях музыкант заявил, что сомневается в необходимости праздновать День Победы. По словам Моргенштерна, "за 70 с лишним лет" у России, видимо, не случилось других успехов, которыми надо так гордиться.
После этого заявления в Госдуме призвали изучить слова Моргенштерна и обратить на них особое внимание из-за опасности дурного влияния. Также парламентарии призвали обратиться в Генпрокуратуру и привлечь Моргенштерна к ответственности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рэпер действительно должен нести ответственность за свои слова. Он посоветовал Моргенштерну сказать такое о войне и о Дне Победы ветеранам и тем семьям, кто чтит память о павших предках.
Песков добавил, что такие слова звучат от элементарного отсутствия знаний, пробелы в которых можно легко ликвидировать, пишет Life.
"Хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески: наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к ветерану, их остается все меньше и меньше. Спросите их, почему так важен День Победы. И почему он был, есть и будет вечен", — заявил официальный представитель Кремля.
Песков также добавил, что популярные у россиян звезды должны помнить о моральной ответственности.
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