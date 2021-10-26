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Шоу-бизнес
"Легко ликвидировать": Моргенштерном заинтересовались в Кремле после слов о Дне Победы

"Легко ликвидировать": Моргенштерном заинтересовались в Кремле после слов о Дне Победы

Недавно Моргенштерн неосторожно высказался на тему Дня Победы. Его слова прокомментировал Дмитрий Песков.

Продолжение: Пригожин врезал плюнувшему на День Победы Моргенштерну: Попроси прощения, будь мужчиной
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Артист Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, скандальная и неоднозначная личность на музыкальном поприще российского шоу-бизнеса. Его выходки и заявления часто становятся резонансными, причем в негативном ключе.

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Алишер Тагирович Моргенштерн рэпер, музыкант

На днях музыкант заявил, что сомневается в необходимости праздновать День Победы. По словам Моргенштерна, "за 70 с лишним лет" у России, видимо, не случилось других успехов, которыми надо так гордиться.

После этого заявления в Госдуме призвали изучить слова Моргенштерна и обратить на них особое внимание из-за опасности дурного влияния. Также парламентарии призвали обратиться в Генпрокуратуру и привлечь Моргенштерна к ответственности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что рэпер действительно должен нести ответственность за свои слова. Он посоветовал Моргенштерну сказать такое о войне и о Дне Победы ветеранам и тем семьям, кто чтит память о павших предках.

Песков добавил, что такие слова звучат от элементарного отсутствия знаний, пробелы в которых можно легко ликвидировать, пишет Life.

"Хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески: наверняка у них есть дедушки, бабушки — поговорите с ними. Или придите к ветерану, их остается все меньше и меньше. Спросите их, почему так важен День Победы. И почему он был, есть и будет вечен", — заявил официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что популярные у россиян звезды должны помнить о моральной ответственности.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 14:43 Источник: Life ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле

комментарии

Ответить:

Гость882640
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Не пробелы в его голове надо ликвидировать, а его самого! Целиком и полностью! Таких моргенштернов только в клетке по ярмаркам возить!
Гость883353
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Гость885902
Лишь одна поправка - женщину? Где Вы в ней разглядели женщину? ПРОСТО ДОЧЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДНО С ГРЯЗНЫМИ/ПОДЛЫМИ/ВОРОВСКИМИ ГЕНАМИ! Таланта - ноль, эпатаж заменяет ум, образованности НЕТ (думается, совсем не без оснований ее называли ПОЗОРОМ МГИМО). О морали, нравственности, человеколюбии, сопереживании и речи нет. И какого сына эта грязная мерзость может воспитать! Только небрезгливый, извращенный и бесталанный Богомолов мог найти в ней Музу (Музу его гадости!).
Богомолов - извращенец. Скоро эта его «творческая» вакханалия закончится.
Гость885902
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Гость883353
Ну, пошёл к Собчак - жди беды. Вы же знаете, что такое Собчак. Собчак - это уже стало именем нарицательными. Собчак - значит плохой человек в любых жизненных обстоятельствах. Навсегда. Парень даже и не успел оглянуться и сообразить, как Собчак «вытянула» из него то, что очень хотела услышать. Она кукловод. Она ловко подвела его к этой обидной для народа фразе, ему оставалось только ее озвучить , потому что на самом деле это именно ее мнение о Дне Победы. Сколько можно учить вас, люди - десятой дорогой обходите эту женщину.
Лишь одна поправка - женщину? Где Вы в ней разглядели женщину? ПРОСТО ДОЧЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, НЕДОЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДНО С ГРЯЗНЫМИ/ПОДЛЫМИ/ВОРОВСКИМИ ГЕНАМИ! Таланта - ноль, эпатаж заменяет ум, образованности НЕТ (думается, совсем не без оснований ее называли ПОЗОРОМ МГИМО). О морали, нравственности, человеколюбии, сопереживании и речи нет. И какого сына эта грязная мерзость может воспитать! Только небрезгливый, извращенный и бесталанный Богомолов мог найти в ней Музу (Музу его гадости!).
Гость885885
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кто такой Моргенштерн???? да вообще ни кто , пустое место с пустой головой , в которой полностью отсутствуют мозги. Н у и что может сказать сее существо???? кто то его смотрит и слушает??? да, куда мы катимся...
..Гость
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После этого заявления в Госдуме призвали изучить слова Моргенштерна и обратить на них особое внимание из-за опасности дурного влияния. Также парламентарии призвали обратиться в Генпрокуратуру и привлечь Моргенштерна к ответственности.***
и они пошли еще только изучать , да после этих слов изолировать его сразу надо,что бы этого петуха крашеного не видно и не слышно было ни на одной площадке...
Гость883564
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это морген, собчак, бузова- моральные уроды, которые под молчаливое согласие властьимущих возомнили себя богами, а король-то голый...все об этом говорят, уже вске форумы завалены, а им всё непонятно, как на самом деле к ним относятся, они считают что знак минус -это тоже хорошо, лишь бы говорили, ан, нет, это плохо, как бы не хорохорились...
Гость883353
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Ну, пошёл к Собчак - жди беды. Вы же знаете, что такое Собчак. Собчак - это уже стало именем нарицательными. Собчак - значит плохой человек в любых жизненных обстоятельствах. Навсегда. Парень даже и не успел оглянуться и сообразить, как Собчак «вытянула» из него то, что очень хотела услышать. Она кукловод. Она ловко подвела его к этой обидной для народа фразе, ему оставалось только ее озвучить , потому что на самом деле это именно ее мнение о Дне Победы. Сколько можно учить вас, люди - десятой дорогой обходите эту женщину.
Гость880834
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Мерзкий идиот! Люди погибали, чтобы вот такие выродки появились на свет???
1

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