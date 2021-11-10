"Меняется лицо": Стареющая Толкалина бьет тревогу из-за растущего органа

Российская звезда сильно изменилась. Любовь Толкалина столкнулась с неизбежным.

Молодость, красота и обаяние — это то, что хочет сохранить каждая женщина. Возрастные морщины, тусклая кожа и обвисшие складки изрядно портят настроение дамам бальзаковского возраста. Светская львица Любовь Толкалина открыла для себя новое огорчение — ее внешность стала сильно искажаться вследствие увеличения органа дыхания.

43-летняя актриса заговорила с поклонниками о наболевшем. С годами ее облик стал трансформироваться все сильнее. "Я наблюдаю, как стремительно меняется мое лицо и как нос действительно растет", — пожаловалась Любовь Толкалина в инстаграм-аккаунте.

Знаменитость где-то вычитала, что нос у женщины растет всю жизнь, поэтому он неизбежно будет принимать все новые и новые очертания. Актриса полагает, что причина увеличения органа заключается во внутренних устремлениях человека. К ним Любовь Толкалина относит любознательность и прочие свойства личности, которые заставляют везде совать свой нос.



Поклонники бурно отреагировали на размышления актрисы и сообщили ей еще одну характерную физиологическую особенность: в течение жизни растут еще и уши. Любовь Толкалина вновь напросилась на комплименты — для нее оставили много любезных комментариев и одобрительных высказываний. "Вы невероятная!", "Какая красивая!", "Ты богиня, ты королева, ты госпожа, ты хозяйка, ты повелительница", — написали пользователи Сети.