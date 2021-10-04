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Шоу-бизнес
Яркая личная жизнь и ранний уход Виталия Соломина

Яркая личная жизнь и ранний уход Виталия Соломина

Виталий Соломин запомнился зрителям по множеству блестящих ролей. Актера не стало в возрасте 60 лет. Он прожил недолгую, но насыщенную жизнь.
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Виталий Соломин стал знаменит после выхода фильма "Женщины". Тодга ему было всего 25 лет. Артист жил по максимуму. Он страсно отдавался работе до конца. Актер не раз говорил, что хотел бы покинуть этот мир, как Мольер или Андрей Миронов – за любимым делом. По иронии судьбы так и вышло.

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С детства Виталий Соломин приобщался к искусству. Под руководством родителей, профессиональных музыкантов, он учился игре на фортепиано. Но больше мальчику нравились книги и бокс. Будущий актер хорошо читал стихи, занимался в Доме пионеров.

После окончания школы вслед за старшим братом Юрием Виталий Соломин отправился в Москву и поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. После его окончания он стал трудиться в Малом театре. Параллельно артист дебютировал в кино. Зрителю особенно полюбилась роль актера в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Личная жизнь звезды тоже складывалась бурно. Его первой супругой стала Наталья Рудная. Виталий Соломин мечтал о семейном тихом счастье, но красотке была больше по душе богемная жизнь. В итоге пара развелась.

Второй женой знаменитости стала артистка Мария Леонидова. Влюбленная блондинка создавала для актера тот домашний уют, о котором он мечтал. У супругов родилось двое дочерей. Однажды брак едва не распался из-за романа Виталия соломина с молоденькой Еленой Цыплаковой.

В итоге любвеобильный артист все же остался в семье. Также ему приписывали роман с коллегой Светланой Амановой. Мария и Виталий Соломины прожили вместе тридцать лет, до скоропостижной смерти актера. В 2002 году он играл в спектакле "Свадьба Кречинского". Тогда ему было 60 лет. Артист страдал гипертонией. Даже чувствую себя плохо, он вышел на сцену. У звезды случился инсульт. К сожалению, спасти Виталия соломина врачам не удалось.

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Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 11:53 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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