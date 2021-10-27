Наследники мужа высмеяли отчаявшуюся Макееву: Больше никаких подарков

Недавно Анастасия Макеева сыграла свадьбу с Романом Мальковым. Ради того, чтобы остаться с возлюбленной он ушел из семьи и детей.

При этом один из четырех наследников мужчины сейчас переехал к отцу и его новой возлюбленной в столицу. Простить это бывшему избраннику Светлана Малькова не смогла. Несмотря на все призывы артистки посещать столицу чаще из-за того, что мальчик скучает, пока она остается непреклонна. С экс-супругом Светлана общается исключительно через адвокатов.

При этом первое время Анастасия Макеева даже пыталась наладить контакт со Светланой. Дружить со знаменитостью она отказалась и объявила ей войну в своем личном блоге. Сейчас бывшая жена Романа Малькова уже популярный блогер. Ее поддерживает большое количество людей. Женщины просят у нее советов о том, как выйти из тяжелых ситуаций в личной жизни.

Артистка же старается не обращать внимания на высказывания Светланы и живет полной жизнью. Накануне она решила пообщаться с поклонниками. Они поинтересовались, пыталась ли она наладить контакт с детьми своего мужа. Анастасия призналась, что отправляла им подарки.

Однако больше актриса не предпринимает подобных действий. По ее словам, наследники мужа "высмеяли" ее, а быть навязчивой – не ее стиль. Судя по всему, больше Анастасия Макеева не контактирует с оставшимися в Словении детьми Романа.

