Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена

За плечами Анастасии Макеевой несколько неудачных романов, а текущий брак с Романом Мальковым и вовсе приносит ей массу проблем. Звезда словно обречена на мучения: спускает кучу денег на своего избранника, терпит унижения от его бывшей жены и публичную травлю. Осенью Анастасия Макеева перенесла операцию, подробности которой озвучивать не стала.
Уже много лет артистка тщетно пытается забеременеть. Ни один супруг не смог помочь ей вкусить радость материнства. Анастасия Макеева признавалась, что даже четыре процедуры ЭКО оказались бессильны. После каждой из них актриса сильно прибавляла в весе, так и не достигнув желаемого результата.
Журналисты Пятого канала выяснили, что за недуг преследует бесплодную знаменитость. Опытный гинеколог Тарас Уруков сообщил о страшном диагнозе светской львицы. Выяснилось, что у Анастасии Макеевой очень низкий овариальный резерв.
"Женщина заходит в мир, неся с собой порядка 400 яйцеклеток. И каждый менструальный цикл эти яйцеклетки расходуются. К снижению овариального резерва может множество факторов привести. Допустим, есть недостаток витаминов — яичник не работает", — объяснил врач.
Известно, что Анастасия Макеева пыталась решить проблему с деторождением на приеме у квантового психолога. Ради этого знаменитость летала на Мальдивские острова.
Популярные темы форума
КРИК МОЕЙ ДУШИ: «Я НЕ МОГУ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ»
Как перестать жрать на ночь?
Тейпирование лица от морщин
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Знаю таролога и ворожею
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!