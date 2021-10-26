Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Кусок кожи слетел": Покалеченный сын Орбакайте лишился руки
"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик
"Я не ожидала!": 71-летняя вдова поражена вскрывшимся при разборе архива Кобзона
Промежность на весь экран: Каменских взбесила россиян похабным видом
партнеры
Среда
27 октября
Лента новостей
09:01
Обозлившийся сын швырнул в 52-летнюю Буланову тапочкой
08:54
Вскрылись ужасающие данные о семье 81-летней Светличной: Эгоистично и жестоко
08:40
Россиян предупредили об изменениях цен на продукты к Новому году
06:19
В ноябре рубль продолжит укрепляться
04:21
Быстрая уборка: 4 простых техники, которые помогут всегда держать дом в чистоте
02:34
Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
00:45
День Параскевы Грязнухи: что нельзя делать 27 октября
21:44
"Не успели": из-за пропавшей Светличной погиб простой человек
21:16
Легла под нож: 81-летняя Лариса Голубкина неожиданно помолодела
21:15
В Новокузнецке произошло массовое ДТП с участием автобуса
20:53
В подмосковном Видном взорвался газ в жилом доме
20:50
А где Киркоров? Дава провел веселую ночь в компании сексуальной красавицы
20:37
Появились шокирующие кадры Светличной из клиники после пропажи
20:11
Экс-депутат Рады Черновол: Зеленский стал визуализацией коррупции
20:06
Режиссера "Аритмии" Хлебникова доставили в больницу с ковидом
19:54
В Богородске мужчина погиб в бетономешалке
19:43
"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном
19:20
"Он вообще никакос": солист группы "Ляпис Трубецкой" объяснил избиение зрителя на своем концерте
19:17
"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
19:13
Перестала выходить: состояние 95-летней королевы Елизаветы II ухудшилось
18:44
Бузова с триумфом вернулась на сцену МХАТа после скандала
18:42
"Не узнать!": в Сети всплыли снимки Бабкиной до пластики
18:42
Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной
18:30
"Переступила через труп": Спрятавшая глаза Собчак вывалила правду о пережитом
17:57
Разрушение психики: почему Уварова исчезла на фоне бешеной популярности сериала "Не родись красивой"
17:47
"Не доверяю ей больше": обиженная Макеева наплевала на подругу
17:35
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
17:33
Заполнить украинскую газотранспортную систему могут только марсиане – эксперт Пикин
17:15
Нелли Уварова из "Не родись красивой" потеряла ребенка: Часами смотрела на живот
17:04
"Некорректно формулирую мысли": затравленный Моргенштерн нелепо оправдался за слова о Дне Победы
16:37
Позеленел от злости: Принц Уильям взбесился из-за напоминания о скандальном признании матери
16:26
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена
16:22
"Это было ужасно. Не хочу возвращаться": Кабаева потеряла себя
16:17
Пора менять мужика: помолодевшей Пугачевой посоветовали бросить Галкина
16:07
Отчаявшаяся Асмус заявила об уходе в монастырь после секс-скандала: Разврат окончен
15:58
Политолог Корнилов: Зеленский пошел по стопам Януковича
15:42
Пригожин врезал плюнувшему на День Победы Моргенштерну: Попроси прощения, будь мужчиной
15:41
"Это неадекватность": эксперт Марков о призыве Германии показать России угрозу ядерной войны
15:27
Уголовное дело: Собчак и Ивлееву наказали за лесбийский разврат
15:22
Без громких заявлений: Петров высказался о скорой свадьбе с Милославской
15:18
Довольного Цискаридзе сняли во время поцелуя с мужчиной
15:02
Выхода нет: Появилась информация о разводе Миддлтон и принца Уильяма
15:00
14 лет спустя: что стало с Корнелией Манго после "Фабрики звезд"
14:43
"Легко ликвидировать": Моргенштерном заинтересовались в Кремле после слов о Дне Победы
14:37
Считал умершим: Нилов из "Улиц разбитых фонарей" много лет не общался с сыном от Климовой
14:34
Обнажившаяся Варнава заговорила об искренности
14:25
"Особая ненависть": Сбежавшая из больницы Гузеева швыряется гнилью
14:23
Барецкий спровоцировал серьезное ДТП с ребенком на МКАДе: Машина смялась
14:23
В Подмосковье двухлетняя девочка умерла из-за отравления алкоголем
14:10
19 миллионов и элитный район: Плюнувшая в нищий народ Водонаева купила квартиру коту
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Срамота": исполнившая "Катюшу" Бузова разделась до трусов
"Кровь из ушей": Потерявшая голос выскочка Бузова довела до тошноты
"До 39 лет": у Бузовой осталось мало времени на свадьбу и ребенка
"Песни посвящает нашему погибшему ребенку": всплыл любовник Бузовой
"Главное – жопу голую показать": Бузова осрамилась на глазах у иностранцев
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена

Истасканной по врачам Макеевой поставили страшный диагноз: Обречена

Артистка Анастасия Макеева тяжело больна. Особенности недуга разъяснил специалист.

Продолжение: "Не доверяю ей больше": обиженная Макеева наплевала на подругу
прочитано 3493 раза

За плечами Анастасии Макеевой несколько неудачных романов, а текущий брак с Романом Мальковым и вовсе приносит ей массу проблем. Звезда словно обречена на мучения: спускает кучу денег на своего избранника, терпит унижения от его бывшей жены и публичную травлю. Осенью Анастасия Макеева перенесла операцию, подробности которой озвучивать не стала.

ПО ТЕМЕ

Бывшая возлюбленная мужа Макеевой грустит из-за сбежавшего сына

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Уже много лет артистка тщетно пытается забеременеть. Ни один супруг не смог помочь ей вкусить радость материнства. Анастасия Макеева признавалась, что даже четыре процедуры ЭКО оказались бессильны. После каждой из них актриса сильно прибавляла в весе, так и не достигнув желаемого результата.

Журналисты Пятого канала выяснили, что за недуг преследует бесплодную знаменитость. Опытный гинеколог Тарас Уруков сообщил о страшном диагнозе светской львицы. Выяснилось, что у Анастасии Макеевой очень низкий овариальный резерв.

"Женщина заходит в мир, неся с собой порядка 400 яйцеклеток. И каждый менструальный цикл эти яйцеклетки расходуются. К снижению овариального резерва может множество факторов привести. Допустим, есть недостаток витаминов — яичник не работает", — объяснил врач.

Известно, что Анастасия Макеева пыталась решить проблему с деторождением на приеме у квантового психолога. Ради этого знаменитость летала на Мальдивские острова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 16:26 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость Элла
Пожаловаться Ответить
Истасканнаная , но не по врачам, а по разным мужикам, а вот и результат….
Гость882640
Пожаловаться Ответить
А бумеранги-то долетают! Охапками! )))
й
Пожаловаться Ответить
Ну какая проблема Детки хороши только.когда маленькие и беззащитныеПотом становятся неблагодаарными.мечтают побыстрее избавиться от предков и поделить имущество-и так практически у всехМаленького можно взять и в доме малютки и быть счастливой Анджелина столько удочерила и усыновила детей и счстлива Проблемы никакой нет и перестань себя мучить этими анализами бесконечными поереги себя Вы счстливы и это самое главное А на эту предыдущую бабу-ноль внимания и не открывай телефон--очень неприятная особа Побереги себяПринимай ванны с травами и все будет хорошо и малыша можно взять
гость
Пожаловаться Ответить
Анастасия Макеева ты лучшая.
Гость886029
Пожаловаться Ответить
Гость882868
Осиротить? По моему, у детей есть и папа и мама! Я не защищаю никого, потому что мы не знаем, что было в семье. Может Мальков захотел красивой жизни в столице, а может просто сбежал от опостылевшей жены. Ведь говорил старший сын о вечных скандалах, которые без конца устраивала мать! А идеи Мальковой стать звездой на тв? Нужно рыдать и горевать, вдруг пожалеют и как Барановскую ведущей сделают? Только забавно, что несмотря на все ее потуги, Малькову всегда и везде называют так:"экс-супруга мужа Макеевой"! Они навсегда так и останутся, только экс и только в привязке к Макеевой!
вот и сама Макеева проявилась, танком прошлась по чужим жизням и все ей забавно и весело,все ещё считает себя «звездой», вся известность её состоит из скандалов и грязных склок.Кому нужна такая третьесортная скандальноизвестная актриса? Причём не первой молодости и с аморальным поведением. Просто вызывает отвращение.Психику нужно лечить и учиться быть нормальным человеком
Гость882868
Пожаловаться Ответить
Гость884599
Конечно, Макеиха особа высокодуховная. Осиротить детей, издеваться над бывшей женой, врать на каждом шагу. От её высокого духа, вонь на всю округу. Как можно, защищать эту дрянь?!
Осиротить? По моему, у детей есть и папа и мама! Я не защищаю никого, потому что мы не знаем, что было в семье. Может Мальков захотел красивой жизни в столице, а может просто сбежал от опостылевшей жены. Ведь говорил старший сын о вечных скандалах, которые без конца устраивала мать! А идеи Мальковой стать звездой на тв? Нужно рыдать и горевать, вдруг пожалеют и как Барановскую ведущей сделают? Только забавно, что несмотря на все ее потуги, Малькову всегда и везде называют так:"экс-супруга мужа Макеевой"! Они навсегда так и останутся, только экс и только в привязке к Макеевой!
Гость837401
Пожаловаться Ответить
Как тяжко быть опытным гинекологом Тарасом У-руковым. Все нормальные мужчины в пилотку женскую вонзают горячий каменный палец, а ему приходится засовывать туда свой профиссынальный нос. Кисло. Кислогонно. Кислотно.
Гость886029
Пожаловаться Ответить
Гость879921
Можно не любить Анастасию Макееву, осуждать ее за что-то. Но мусолить ее здоровье и женские проблемы - гадко.
Екатерина Ежова, вы нарожали детей, у вас все хорошо со здоровьем? Ну и радуйтесь, что повезло. Зачем писать про такое? А чужую медицинскую тайну врачи перетирают - это нормально? Для бесплодных женщин это больная тема. А вы тут диагнозами жонглируете, как мячиками. Нельзя так.
Макеева сама на разных передачах озвучивала свою проблему с деторождением : и у Кудрявцевой, и на « Эмпатия Манучи », и ещё где-то, поэтому никто не лезет в ее диагнозы , врач констатирует факт, изложенный самой Макеевой. Она всю молодость пролетала и проскакала, а теперь то , что есть. Но у людей она не вызывает сочувствие из-за своего аморального поведения и абсолютной безнравственности .
Гость884599
Пожаловаться Ответить
Гость883596
Почитала что люди пишут и понятно стало насколько люди несчастные и бездуховные , раз такое могут писать .
Конечно, Макеиха особа высокодуховная. Осиротить детей, издеваться над бывшей женой, врать на каждом шагу. От её высокого духа, вонь на всю округу. Как можно, защищать эту дрянь?!
Гость 845
Пожаловаться Ответить
Гость879921
Можно не любить Анастасию Макееву, осуждать ее за что-то. Но мусолить ее здоровье и женские проблемы - гадко.
Екатерина Ежова, вы нарожали детей, у вас все хорошо со здоровьем? Ну и радуйтесь, что повезло. Зачем писать про такое? А чужую медицинскую тайну врачи перетирают - это нормально? Для бесплодных женщин это больная тема. А вы тут диагнозами жонглируете, как мячиками. Нельзя так.
Эту медицинскую тайну открыла сама макееха на передаче у Кудрявцевой. Так что не надо говорить о том, что открыли чужую медицинскую тайну. За это есть статья. Макееха сама на весь мир рассказала и в красках описала всю ситуацию. Как макееха хвастается, что ее бог поцеловал и у нее все получается. Вот как раз в главном бог ее обделил и ,по-моему мнению, не напрасно. Такое в ней скопище злости, высокомерия, подлости!
1 2

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос

Женщина борется с болезнью
Шоу-бизнес

"Взять нож и отрезать его детородный орган": измотанная мужем Валерия призналась в страшном

Певицу посещали ужасные мысли
Шоу-бизнес

Появились шокирующие кадры Светличной из клиники после пропажи

Артистка сильно истощена
Шоу-бизнес

Сын плюнул в лицо страдающей деменцией престарелой Светличной

Наследник рвет и мечет

Гороскоп

Идеальная пара: какие знаки зодиака будут любить друг друга до конца дней
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября 2021 года
Ссоры, интрижка на работе и "легкие" деньги: что ждет знаки зодиака во второй половине октября

Здоровье

В Кремле заявили об отсутствии планов вводить локдаун в Москве
В России выявили 36 446 заболевших ковидом за сутки
В России зарегистрировали 37 930 новых случаев коронавируса
Новый максимум: в России за сутки выявили 37 141 новых случаев коронавируса

Спорт

Раздавленная Загитова показала после скандала стертые в кровь ноги
Вскрылась тайная связь Загитовой и Медведевой на рабочем месте
Что принимает Туктамышева на выступлениях во время менструаций
Туктамышева рассекретила скандал с приставаниями: Обескураживает

Регионы

В Богородске мужчина погиб в бетономешалке
В Набережных Челнах прогремел взрыв в жилом доме
В Подольске изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
В Челябинске избили лопатой притронувшегося к чужой машине мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+