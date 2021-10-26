"Не доверяю ей больше": обиженная Макеева наплевала на подругу

Дело в том, что в передаче Евгения Машко сказала, что супруг ведущей Роман Мальков пресек их общение. Знаменитость прокомментировала поступок подруги.
В "Сторис" своего микроблога актриса заявила, что зла на приятельницу не держит, но теперь не хочет с ней общаться. Теледива отметила, что больше не доверяет ей. Звезду обидело то, что Машко не участвовала в программе.
Анастасия Макеева рассказала, что просила друзей не ходить на съемки. Евгения не прислушалась к просьбе подруги. По мнению артистки, подруга ввела людей в заблуждение. Ведущая добавила, что со временем все встанет на свои места.
Напомним, личную жизнь Анастасии Макеевой горячо принялись обсуждать после того, как она раскрыла свой роман с новым избранником. Мужчина ради возлюбленной бросил жену и четверых детей. Общественность резко осудила "разлучницу", и на теледиву обрушилась волна негатива.
Между экс-супругой Романа Малькова Светланой и Анастасией Макеевой происходят постоянные конфликты, вплоть до суда. Из-за стресса знаменитость сильно заболела. Дело дошло до нервного срыва, последствием которого стала потеря голоса и госпитализация. Артистка по сей день восстанавливается после больницы.
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