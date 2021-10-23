Бывшая возлюбленная мужа Макеевой грустит из-за сбежавшего сына

Семейная драма вокруг Анастасии Макеевой не утихает.

Артистка вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Пара счастливо живет в загородном доме в Подмосковье вместе со старшим сыном Романа. Однако его экс-супругу Светлану сложившаяся ситуация не устраивает. Между Мальковой и Макеевой происходят постоянные конфликты, вплоть до суда.

Светлана активно делится новостями о семейных проблемах в своем блоге. Недавно она отвечала на вопросы подписчиков. Малькова часто говорит о детях, особенно о старшем сыне, по которому она сильно скучает. Андрей сбежал из Словении от матери и теперь живет с отцом и мачехой в Подмосковье.

Светлана трогательно отметила, что сын вырос добрым и воспитанным, поэтому его любят все от женщин до домашних животных. Помимо рассказа о сыне, Малькова пожаловалась подписчикам, что с остальными детьми Роман не общается и алименты так и не платит. Поэтому уже через несколько дней начнется новая череда слушаний.

Напомним, Светлана Малькова и ее муж находятся в напряженных отношениях после того, как Роман бросил ее с четырьмя детьми ради артистки Анастасии Макеевой. Самой актрисе тоже досталось – из-за постоянных семейных разборок у нее случился нервный срыв, последствием которого стала потеря голоса и госпитализация. Анастасия до сих пор восстанавливается после больницы.