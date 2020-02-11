Анастасия Макеева перенесла серьезную операцию

Операция, которая потребовалась Анастасии Макеевой, оказалась плановой. Как только актрису перевели из реанимации в палату, она решила записать видео и рассказать о своих ощущениях. Анастасия тяжело отходила от наркоза.
"Физически я это тяжело переношу, и сейчас мне тоже больно... Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться. Врач сказал, что мне это необходимо", – поделилась Макеева в "Сторис".
Однако актриса не стала рассказывать, какой диагноз ей поставили врачи. Сколько пробудет Макеева в больнице, также неизвестно. Она поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала быстро встать на ноги.
За день до своей госпитализации Анастасия чуть не получила травму на постановке мюзикла "Вий". Она должна была взлететь над сценой, но произошла заминка с тросом. Эти события никак не связаны, уточняет актриса.
Как только артистку выпишут из больницы, она начнет готовиться к юбилейному вечеру Дмитрия Харатьяна. Анастасия Макеева будет ведущей.
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