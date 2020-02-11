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Анастасия Макеева перенесла серьезную операцию

Анастасия Макеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Макеева перенесла серьезную операцию. Почему она оказалась на больничной кровати, звезда не рассказала. Зато охотно прокомментировала подписчикам свое состояние. Видео актриса опубликовала в "Инстаграм".
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Операция, которая потребовалась Анастасии Макеевой, оказалась плановой. Как только актрису перевели из реанимации в палату, она решила записать видео и рассказать о своих ощущениях. Анастасия тяжело отходила от наркоза.

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Анастасия Васильевна Макеева актриса

"Физически я это тяжело переношу, и сейчас мне тоже больно... Больно дышать и ходить, но меня заставляют двигаться. Врач сказал, что мне это необходимо", – поделилась Макеева в "Сторис".

Однако актриса не стала рассказывать, какой диагноз ей поставили врачи. Сколько пробудет Макеева в больнице, также неизвестно. Она поблагодарила поклонников за поддержку и пообещала быстро встать на ноги.

За день до своей госпитализации Анастасия чуть не получила травму на постановке мюзикла "Вий". Она должна была взлететь над сценой, но произошла заминка с тросом. Эти события никак не связаны, уточняет актриса.

Как только артистку выпишут из больницы, она начнет готовиться к юбилейному вечеру Дмитрия Харатьяна. Анастасия Макеева будет ведущей.

Автор: 11 февраля 2020, 13:33

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