"Олицетворяет нынешнюю молодежь": адвокат вступился за плюнувшего на День Победы Моргенштерна

Ранее певец заявил, что считает праздник бессмысленным, поскольку победа в Великой Отечественной войне состоялась 76 лет назад. Он считает необоснованным тратить на него ежегодно тратятся миллионы рублей. По его мнению, "гордиться просто нечем". Также Алишер Моргенштерн отметил, что россиянам надо добиваться новых побед — в науке, технике и космосе.
Слова музыканта вызвали скандал. Многие наши соотечественники уже осудили звезду. Сергей Жорин же встал на сторону исполнителя. Он считает, что артист – просто парень, который и ряд его ровесников, не понимающий некоторых жизненных ценностей. По мнению адвоката, старшее поколение должно просвещать молодежь о таких вещах, а не осуждать.
Как представитель интересов Алишера Моргенштерна юрист находится с ним в постоянном контакте. Он заверил, что певец — хороший парень, честный и открытый и честный. При этом защитник добавил, что рэпер может заблуждаться.
"Алишер олицетворяет нынешнюю молодежь", – цитирует Сергея Жорина Пятый канал. Напомним, ранее рэпер Моргенштерн заявил, что славой больше не только не болеет, но и устал от нее. Он отметил, что хотел бы сидеть на террасе ресторана в центре Москвы и иметь возможность спокойно попить вино. Но сейчас он даже не может выйти из дома без толпы поклонников.
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