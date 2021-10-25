Стало известно о страшной болезни Моргенштерна: Приносит много несчастий

Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак. Он впервые признался, что долгое время был болен.

Журналистка указала исполнителю, что его коллега Земфира всегда писала стихи и музыку не потому, что так было нужно, а потому, что она просто не могла не писать. Рэпер признался, что не очень любит музыку в целом, а песни Земфиры не слушал. Он отметил, что исполнительница просто болеет музыкой, а он долгое время болел славой.

Артист сообщил, что ему просто нужно было выиграть, чтобы показать всем: он может. При этом уже сейчас он осознал, что это неверный путь. По словам Алишера, он больше не хочет болеть, так как любая болезнь "приносит много несчастий". Сейчас он мечтает лишь оправиться до конца и начать разбираться в том, чего он хочет.

Неожиданно для многих Моргенштерн подчеркнул, что славой больше не только не болеет, но и устал от нее. Он отметил, что хотел бы сидеть на террасе ресторана в центре Москвы и иметь возможность спокойно попить вино. Однако сейчас он даже не может выйти из дома без толпы поклонников. После свадьбы они с супругой начнут новую жизнь в доме. Исполнитель надеется, что сможет спокойно гулять с собакой.

"Я хочу семью", – заявил Моргенштерн. По его мнению, сейчас такая жизнь – то, что ему нужно, чтобы окончательной прийти в себя. Долгосрочных планов певец не строит. Алишер хочет посвятить себя детям, жене и начать читать книги по психологии.

