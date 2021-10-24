"Поступил гадко": Козловский впервые за долгое время увидел дочь

Полтора года назад Данила Козловский впервые стал отцом. Дочку Ему родила его экс-супруга и режиссер Ольга Зуева. Девочке дали очень необычное и красивое имя – Ода Валентина. Вместе с мамой малышка живет в Нью-Йорке, там она и родилась.
Из-за больший расстояний Данила Козловский не может видеться с дочерью так часто, как ему хотелось бы. Он приезжает к Оде Валентине каждый раз, как у него появляется свободное время в его плотном графике. Когда он проводит время с дочкой, он хочет уделить ей побольше внимания. Несмотря на это, он иногда выкладывает с ней фотографии в свой аккаунт в "Инстаграме".
Напомним, что актер развелся со своей супругой. По его словам, он полностью виноват в расставании. Он уверен, что поступил со своей любимой женщиной очень плохо. Об этом поклонники узнали из одного его интервью, которое он дал около полугода назад.
"Я бы даже сказал гадко", – откровенно ответил Козловский.
Напомним, что пара познакомилась в 2015 году. Артисты сразу же понравились друг другу, но из-за сложного графика работы им понадобилось очень много времени, чтобы найти подход друг к другу и начать встречаться. О том, что они скоро станут родителями, подписчики узнали не от самих кумиров, а из СМИ. Звезды до последнего скрывали эту радостную новость.
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