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Шоу-бизнес
Раскрыта тайна бросившего жену с младенцем Козловского: Есть проблемы с зависимостью

Раскрыта тайна бросившего жену с младенцем Козловского: Есть проблемы с зависимостью

В прошлом году артист впервые стал отцом. При этом даже ребенок не смог удержать его в семье.
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Ольга Зуева живет в США. Некоторое время назад у них с Данилой Козловским родилась дочь, но пара распалась практически сразу. Сам артист долгое время никак не комментировал разлад, но позднее рассказал журналистке Ирине Шихман, что больше они не вместе. По словам знаменитости, он поступил не совсем корректно, но вдаваться в подробности не собирается.

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Данила Валерьевич Козловский Актер

Многие полагают, что от супруги артист ушел к коллеге Оксане Акиньшиной. Предполагаемые возлюбленные нисколько не скрывают своей связи, постоянно появляясь на мероприятиях вместе. При этом комментировать ситуацию никто из них не хочет. Графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов решил изучить почерк звезды.

Специалист указал, что Данила Козловский якобы человек достаточно ведомый и не совсем работоспособный. При этом он быстро схватывает информацию. Постоянство – якобы вовсе не сильная черта знаменитости, так как он быстро увлекается, а о последствиях подумать просто не успевает.

"Есть проблемы с зависимостью", – сообщил графолог. Он указал, что этот факт вовсе не является заведомо отрицательным. Так, зависимости могут быть и положительными. По мнению Смыслова, Данила – человек крайне эмоциональный и впечатлительный. Он убежден, что такие люди редко бывают хорошими семьянинами, особенно если они уделяют много времени своей карьере.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 12:10 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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