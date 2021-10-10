Забравший детей у Муцениеце Прилучный наконец почувствовал счастье

Павел Прилучный старается как можно больше проводить времени с детьми. На этот раз он опять забрал наследников у экс-супруги.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись уже больше года назад, но наладить отношения они пока так и не смогли. Из-за их ссор страдают маленькие Мия и Тима, которых родителям постоянно приходится делить между собой. Актер старается каждые выходные забирать детей, чтобы проводить с ними как можно больше времени.

Сегодня звезда "Закрытой школы" отвел наследников в театр Терезы Дуровой, чтобы ребята посмотрели спектакль с его участием. После постановки мальчик и девочка направились прямиком в гримерку к звездному родителю. Прилучный даже выложил оттуда трогательную фотографию с дочкой.

На снимке видно, что артист и маленькая копия Агаты Муцениеце нанесли себе яркий макияж. На кадрах они корчат рожи, смеются и весело проводят время. На последней фотографии на заднем фоне видно Тимофея. По словам папы, он не захотел дурачиться с членами своей семьи, так как из-за возраста ему такое уже не нравится.

"Когда дети рядом, я счастлив. Взял их вчера с собой на спектакль", – написал любящий отец.

Напомним, что о разводе коллег по цеху стало известно еще год назад. Перед судом ведущая шоу "Голос" рассказала в "Инстаграме" о том, что у "мажора" есть проблемы с алкоголем, и что он иногда ведет себя неадекватно. По слухам, именно она и стала инициатором расставания.