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Шоу-бизнес
Счастливую Акиньшину засняли в объятиях Козловского: Танцевали и держались за руки

Счастливую Акиньшину засняли в объятиях Козловского: Танцевали и держались за руки

Слухи об отношениях коллег по фильму "Чернобыль" появились еще прошлой осенью. Сами артисты не дают комментариев по поводу предполагаемого романа.
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При этом скрываться знаменитости не намерены. Периодически их видят вместе на светских мероприятиях. Многие присутствующие отмечают, что коллеги ведут себя вовсе не как хорошие знакомые. Например, в минувшие выходные они посетили свадьбу общего приятеля.

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Церемония бракосочетания режиссера ленты "Духless" прошла в особняке Спиридонова. Поздравить Романа Прыгунова пришли многие звезды, но лишь к одной "паре" оказалось приковано внимание всех окружающих. Данила Козловский появился на мероприятии вместе с Оксаной Акиньшиной.

По данным источника, присутствующего на свадьбе, артисты выглядели совершенно счастливыми, все время провели вместе. Гости засняли ролик, который быстро появился в Сети. На кадрах Оксана активно двигалась под зажигательную музыку. В какой-то момент она взяла Данилу за руку, но и он не растерялся. Ролик завершается на моменте, когда артист обнимает предполагаемую избранницу.

Ранее некоторые люди из окружения знаменитостей уже комментировали происходящее. Они утверждают, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина уже долгое время живут вместе. При этом искра между ними якобы вспыхнула во время съемок, после чего артист якобы и расстался с Ольгой Зуевой. Однако официальных данных пока нет.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 10:51 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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