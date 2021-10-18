Счастливую Акиньшину засняли в объятиях Козловского: Танцевали и держались за руки

При этом скрываться знаменитости не намерены. Периодически их видят вместе на светских мероприятиях. Многие присутствующие отмечают, что коллеги ведут себя вовсе не как хорошие знакомые. Например, в минувшие выходные они посетили свадьбу общего приятеля.
Церемония бракосочетания режиссера ленты "Духless" прошла в особняке Спиридонова. Поздравить Романа Прыгунова пришли многие звезды, но лишь к одной "паре" оказалось приковано внимание всех окружающих. Данила Козловский появился на мероприятии вместе с Оксаной Акиньшиной.
По данным источника, присутствующего на свадьбе, артисты выглядели совершенно счастливыми, все время провели вместе. Гости засняли ролик, который быстро появился в Сети. На кадрах Оксана активно двигалась под зажигательную музыку. В какой-то момент она взяла Данилу за руку, но и он не растерялся. Ролик завершается на моменте, когда артист обнимает предполагаемую избранницу.
Ранее некоторые люди из окружения знаменитостей уже комментировали происходящее. Они утверждают, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина уже долгое время живут вместе. При этом искра между ними якобы вспыхнула во время съемок, после чего артист якобы и расстался с Ольгой Зуевой. Однако официальных данных пока нет.
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