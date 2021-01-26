Сябитова сосватала 35-летнюю Бузову за 22-летнего рэпера Моргенштерна

Телеведущая ознакомилась со списком, предоставленном ей репортерами. В нем значились имена десяти российских звезд. Среди них были шоумен Гарик Харламов, певцы Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин, а также старший наследник Олега Газманова.
Среди многих отечественных завидных холостяков соведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала выбрала того кандидата, который, по ее мнению, подходит больше всего для Ольги Бузовой.
Им оказался молодой российский рэпер Моргенштерн. По словам Розы Сябитовой, Ольга Бузова – это не человек, это серьезный пиар-проект. И ей очень подходит эпатажный исполнитель. "Единственный нереальный человек из всего списка – Моргенштерн", – отметила сваха.
Ведущая считает, что рэпер представляет собой схожий с Ольгой Бузовой проект. А вместе с тем у них есть возможность "сойтись на фоне хайпа".
Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала, что рассталась с рэпером Давидом Манукяном. Они поссорились, когда телеведущая отмечала день рождения. В Сети появилось видео, как она толкнула парня в грудь. Позже звезда заявила, что Дава поднимал на нее руку, оскорблял и изменял.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
России грозит революция?..
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Байден