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Сябитова сосватала 35-летнюю Бузову за 22-летнего рэпера Моргенштерна

Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Роза Сябитова рассказала журналистам, кто может подойти в качестве возлюбленного Ольге Бузовой. Самая знаменитая телесваха страны поделилась неожиданными выводами.

Продолжение: Манукян впервые высказался о своем состоянии после расставания с Бузовой
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Телеведущая ознакомилась со списком, предоставленном ей репортерами. В нем значились имена десяти российских звезд. Среди них были шоумен Гарик Харламов, певцы Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин, а также старший наследник Олега Газманова.

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Среди многих отечественных завидных холостяков соведущая шоу "Давай поженимся!" Первого канала выбрала того кандидата, который, по ее мнению, подходит больше всего для Ольги Бузовой.

Им оказался молодой российский рэпер Моргенштерн. По словам Розы Сябитовой, Ольга Бузова – это не человек, это серьезный пиар-проект. И ей очень подходит эпатажный исполнитель. "Единственный нереальный человек из всего списка – Моргенштерн", – отметила сваха.

Ведущая считает, что рэпер представляет собой схожий с Ольгой Бузовой проект. А вместе с тем у них есть возможность "сойтись на фоне хайпа".

Напомним, ранее Ольга Бузова рассказала, что рассталась с рэпером Давидом Манукяном. Они поссорились, когда телеведущая отмечала день рождения. В Сети появилось видео, как она толкнула парня в грудь. Позже звезда заявила, что Дава поднимал на нее руку, оскорблял и изменял.

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Автор: 26 января 2021, 14:29 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

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