"Нужно уметь расходиться": возлюбленная Петрова сделала неожиданное заявление

Стася Милославская пережила разрыв родителей. Актриса не хочет повторять их ошибок.

Александр Петров и Стася Милославская встречаются уже год. Актеры познакомились на съемках фильма "Стрельцов", премьера которого состоялась на днях. Возлюбленные предпочитают ничего не рассказывать о своей личной жизни, поэтому поклонники не знают, планирует ли пара узаконить свои отношения или же считает это необязательным.

К слову, в недавнем интервью Милославская заявила, что не видит смысла в браке, если он сохраняется только ради ребенка. Дети видят, когда родители не в восторге друг от друга, считает актриса. Впоследствии этот фактор негативно сказывается на поведении чада.

Стася знает об этом не понаслышке. Когда ей было 16 лет, родители развелись. Будущая актриса предпочла остаться с отцом, поскольку он жил рядом со школой, ее подругами и театральной студией. Она поддержала маму и папу, когда те решили разорвать отношения.

"Нужно уметь вовремя расходиться, чтобы обрести какую-то гармонию с собой", – уверена Милославская.

Напомним, недавно Александр и Стася появились на премьере фильма "Стрельцов". Все смотрели только на пару, которые проявляли друг к другу нежные чувства.