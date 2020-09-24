Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Надо молиться и ставить свечи за здравие: Билан угасает из-за смертельной порчи
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Беременная Топурия привела россиян в бешенство
партнеры
Четверг
24 сентября
Лента новостей
15:46
Новое гнездышко: Прилучный и Карпович поселились в просторном особняке
15:45
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
15:30
Пересильд сделала заявление о романе с охранником
15:16
Разъяренная Лариса Рубальская с ножом ворвалась к любовнику
15:10
Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
15:06
Скрывающая дочь Захарова удивила неожиданными подробностями
14:46
Политолог объяснил, почему Лукашенко засекретил свою инаугурацию
14:45
46-летняя Волкова оголила дряблый живот ради дочери: Что естественно, то не безобразно
14:35
Принц Гарри наплевал на важный королевский закон
14:34
Путин высказался о возвращении ограничений по коронавирусу в России: Очень не хотелось бы
14:32
В Челябинской области полицейский открыл стрельбу по машине с пьяным водителем за рулем
14:23
Муцениеце впала в депрессию: Вставать не хочется
14:11
В Екатеринбурге вооруженный мужчина пытался ограбить таксиста
14:09
"Нужно уметь расходиться": возлюбленная Петрова сделала неожиданное заявление
14:06
"Жуть!": Галкин показал результат манипуляций Пугачевой с лицом
14:04
"Состояние тяжелое и необратимое": Цымбалюк-Романовская о превращающемся в овощ Джигарханяне
13:59
В Екатеринбурге произошла авария с участием грузовиков
13:55
"Была сине-черная": Лукашенко зверски избил беременную мать своего сына
13:55
Сергей Безруков о возвращении сериала "Бригада": Это не то что скучно, это уже отвратительно
13:35
Люди рыдают после пронзительной исповеди Паулины Андреевой
13:33
Королевой нанесли новый удар после измены Тарзана
13:31
Отбившая мужа у беременной артистки участница "Фабрики звезд" собралась под венец
13:29
Сергей Безруков: Аня успела родить, я отвез ее в палату, подержал сына на руках
13:25
В Москве впервые с конца июня выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом
13:03
Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт
12:58
Пашаев шокирован действиями нового адвоката Ефремова: Нет слов!
12:43
"Не знаю, от кого": известный российский телеведущий оказался инфицирован
12:38
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
12:38
Скончался народный артист России Вячеслав Войнаровский
12:34
Пугачева отписала Преснякову загородный особняк
12:25
Актер Иван Краско в день 90-летия оскандалился
12:24
В Минске таксист спас убегавшего от силовиков демонстранта
12:21
Стало известно о связи Бузовой и Жукова из "Руки Вверх!"
12:20
Новый поворот в деле Ефремова: потерпевших может стать меньше
11:58
"Мне кажется, все от него умрут": Борисов напророчил себе смерть от коронавируса
11:56
Володин обсудил с Мишустиным проект трехлетнего бюджета
11:50
Погибла дочь артиста Владимира Конкина
11:47
Лукашенко ответил на упреки Запада в тайной инаугурации: Мы не должны вообще кого-то предупреждать
11:34
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
11:33
В Московской квартире обрушился потолок
11:26
"Она влюблена, как кошка. Ходит за мной": звезду сериала "Ольга" застали в объятиях Полицеймако
11:25
Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет
11:07
Юная Арзамасова ошарашила Урганта откровениями о любви с Авербухом
10:40
"Роман с Харламовым": Самбурская сделала заявление о личной жизни
10:38
"Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности
10:34
В России будут по-новому считать МРОТ: что нужно знать
10:25
Организовавший тайную инаугурацию Лукашенко не верит даже своим чиновникам – политолог
10:25
Грозила инвалидность: Воробей откровенно о судьбе прооперированной дочери
10:17
Умерла французская певица Жюльетт Греко
10:04
"Я вообще ртом работаю": телеведущая оправдалась на Первом канале
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко "позорной"
Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии: прошла тайная инаугурация
Путин сделал сенсационное предположение об инциденте с Навальным
Шоу-бизнес

"Нужно уметь расходиться": возлюбленная Петрова сделала неожиданное заявление

Александр Петров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стася Милославская пережила разрыв родителей. Актриса не хочет повторять их ошибок.
прочитано 446 раз

Александр Петров и Стася Милославская встречаются уже год. Актеры познакомились на съемках фильма "Стрельцов", премьера которого состоялась на днях. Возлюбленные предпочитают ничего не рассказывать о своей личной жизни, поэтому поклонники не знают, планирует ли пара узаконить свои отношения или же считает это необязательным.

ПО ТЕМЕ

Стася Милославская сообщила о расставании с Александром Петровым

Заинтересовалась налоговая: Александр Петров потерял бизнес

 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

К слову, в недавнем интервью Милославская заявила, что не видит смысла в браке, если он сохраняется только ради ребенка. Дети видят, когда родители не в восторге друг от друга, считает актриса. Впоследствии этот фактор негативно сказывается на поведении чада.

Стася знает об этом не понаслышке. Когда ей было 16 лет, родители развелись. Будущая актриса предпочла остаться с отцом, поскольку он жил рядом со школой, ее подругами и театральной студией. Она поддержала маму и папу, когда те решили разорвать отношения.

"Нужно уметь вовремя расходиться, чтобы обрести какую-то гармонию с собой", – уверена Милославская.

Напомним, недавно Александр и Стася появились на премьере фильма "Стрельцов". Все смотрели только на пару, которые проявляли друг к другу нежные чувства.

Автор: 24 сентября 2020, 14:09 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пелагея привела мужа посмотреть на красавчика Петрова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог объяснил, почему Лукашенко засекретил свою инаугурацию
Россия и Белоруссия могут стать конфедерацией, другого выхода у Лукашенко нет – эксперт
Лукашенко ответил на упреки Запада в тайной инаугурации: Мы не должны вообще кого-то предупреждать
Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет

Шоу-бизнес

Разъяренная Лариса Рубальская с ножом ворвалась к любовнику
46-летняя Волкова оголила дряблый живот ради дочери: Что естественно, то не безобразно
Принц Гарри наплевал на важный королевский закон
Муцениеце впала в депрессию: Вставать не хочется

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

В Сети появились фото голой звезды "Ералаша": Без одежды очень идет

Актриса не стесняется позировать обнаженной

Шоу-бизнес

Погибла дочь артиста Владимира Конкина

Молодую женщину тщетно спасали в реанимации
Шоу-бизнес

Могила Борисова утонула сразу после похорон

Что случилось на кладбище
Шоу-бизнес

"Даже забыл сказать спасибо": Филипп Киркоров обиделся на известного артиста

Поп-король дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Кержаков выиграл суд у требующей алиментов бывшей жены
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+