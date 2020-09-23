Хороша собой: Петров вышел в свет с потенциальной тещей

Одна из самых красивых пар отечественного кинематографа появилась на премьере фильма "Стрельцов". Александр Петров и Стася Милославская сыграли в картине главные роли.

Знаменитости позировали фотографам на красной дорожке. Александр и Стася не скрывали своих чувств.

На мероприятии появилась мама Милославской. Как оказалось, актриса уже познакомила избранника с родительницей. Видимо, потенциальный зять пришелся женщине по душе, раз уж она составила ему и дочери компанию на премьере.

Надо сказать, что Стася унаследовала красоту от родительницы. Мама Милославской очень хороша собой. На вид ей не больше 35 лет. Сложно поверить, что у женщины есть 25-летняя наследница.

На красной дорожке "Стрельцова" артисты столкнулись с певицей Ольгой Бузовой. Стася была рада увидеть Ольгу и даже сделала фото с ней. Бузова с удивлением узнала, что Петров слушает ее композиции. По словам Милославской, ее избранник все новогодние каникулы включал песню артистки "Мандаринка".

В фильме "Стрельцов" Стася Милославская исполнила главную женскую роль. По словам актрисы, с персонажем у нее мало общих черт. Героиня очень нежная, наивная и трепетная.

Напомним, фильм "Стрельцов" основан на реальных событиях. Лента рассказывает о судьбе успешного футболиста Эдуарда Стрельцова. Карьера спортсмена пошла прахом после обвинений в преступном деянии.