Авербух впервые высказался о романе с Арзамасовой из "Папиных дочек"

Илья Авербух подтвердил, что он встречается с актрисой Елизаветой Арзамасовой, известной по сериалу "Папины дочки". Однако давать подробное интервью влюбленные пока не согласны.

"Подтверждаю: мы действительно встречаемся с Лизой. Но на интервью не согласны", – подчеркнул Илья. Авербух допустил, что через какое-то время они будут готовы к общению с журналистами.

Фигурист рассказал о том, почему они скрывали факт своих отношений. Авербух признался, что никогда не стремился превратить в шоу личную жизнь. "Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше несмотря на то, что мы с Лизой – публичные люди", – добавил он.

Ранее СМИ сообщили о романтической связи 25-летней Елизаветы Арзамасовой и 46-летнего Ильи Авербуха. Актрису сняли во время свидания с тренером.

Арзамасова подтвердила информацию, однако не стала делиться подробностями. Актриса лишь намекнула, что в новых отношениях она счастлива.

Елизавета Арзамасова – российская актриса. У нее за плечами множество ролей, но вся страна помнит и любит ее благодаря образу Галины Сергеевны из комедийного сериала "Папины дочки".

Илья Авербух – прославленный фигурист и тренер. В 2014 году был факелоносцем российской сборной во время зимних Игр. Занимал призовые места в чемпионатах мира и Европы, заработал серебряную медаль за спортивные танцы на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Завершив спортивную карьеру, занялся продюсированием собственного ледового шоу.