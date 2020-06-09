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Решетова вывалила живот после слухов о тайной свадьбе

Решетова вывалила живот после слухов о тайной свадьбе

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Анастасия Решетова часто поднимает тему похудения. Модель рассказывает подписчикам, как ей удается держать себя в форме. На этот раз она решила не только дать совет поклонникам, но и показать, как выглядит в настоящий момент.
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Для многих людей режим самоизоляции обернулся набором лишних килограммов. Например, возлюбленная Тимура Юнусова (Тимати) Анастасия Решетова призналась, что обнаружила жировые отложения на своем теле. Это связано не только с карантином и малоподвижным образом жизни последние несколько месяцев, но и с недавними родами.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Анастасия запечатлела свой обнаженный живот и опубликовала снимок в инстаграм-аккаунте. Таким образом Решетова решила утешить поклонниц, которые очень переживают из-за лишних килограммов, приобретенных во время режима самоизоляции. Модель отметила, что "кубиков" пресса у нее нет.

"Для человека, отсидевшего три месяца на самоизоляции, это нормально", – пояснила избранница Тимати.

Впрочем, живот и талия у Решетовой безупречные. Лишние килограммы на ее теле заметить невозможно. Вероятно, возлюбленная рэпера просто кокетничает с поклонниками. На предыдущих кадрах модель также выглядит замечательно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, недавно появились слухи о тайной свадьбе Тимати и Анастасии Решетовой. Причем, спровоцировала их сама модель. Дело в том, что девушка недавно показала снимок, на котором запечатлено письмо, адресованное Анастасии Юнусовой.

Автор: 9 июня 2020, 00:01 Источник: Instagram
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