Решетова вывалила живот после слухов о тайной свадьбе

Для многих людей режим самоизоляции обернулся набором лишних килограммов. Например, возлюбленная Тимура Юнусова (Тимати) Анастасия Решетова призналась, что обнаружила жировые отложения на своем теле. Это связано не только с карантином и малоподвижным образом жизни последние несколько месяцев, но и с недавними родами.
Анастасия запечатлела свой обнаженный живот и опубликовала снимок в инстаграм-аккаунте. Таким образом Решетова решила утешить поклонниц, которые очень переживают из-за лишних килограммов, приобретенных во время режима самоизоляции. Модель отметила, что "кубиков" пресса у нее нет.
"Для человека, отсидевшего три месяца на самоизоляции, это нормально", – пояснила избранница Тимати.
Впрочем, живот и талия у Решетовой безупречные. Лишние килограммы на ее теле заметить невозможно. Вероятно, возлюбленная рэпера просто кокетничает с поклонниками. На предыдущих кадрах модель также выглядит замечательно.
Напомним, недавно появились слухи о тайной свадьбе Тимати и Анастасии Решетовой. Причем, спровоцировала их сама модель. Дело в том, что девушка недавно показала снимок, на котором запечатлено письмо, адресованное Анастасии Юнусовой.
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