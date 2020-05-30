Семимесячный сын Тимати получил травму

Избранница рэпера Тимати поделилась подробностями инцидента. Звездные родители не уследили за маленьким Ратмиром.

Модель рассказала о первых травмах наследника в своем инстаграм-аккаунте. Мальчик растет активным ребенком. Анастасия Решетова регулярно делится в "Сторис" проказами сынишки.

Ратмир уже активно ползает и изучает окружающую обстановку. Избранница рэпера Тимати поведала поклонникам о первых "боевых" ранениях мальчика. Она призналась, что малыш расцарапал себе щеку, а еще упал вниз головой. "Это неизбежно", – констатировала Анастасия Решетова

Примечательно, что уже в следующих видео сын рэпера Тимати и модели выглядит довольным. Судя по всему, травмировался он не сильно.

Напомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Анастасию Решетову за то, что она решила сократить дневной сон сына, потому что ночью малыш стал часто бодрствовать и не давать спать родителям. Подписчики модели считают, что не нужно мешать ребенку спать, когда он хочет.

Такие советы бесят возлюбленную рэпера Тимати. Она разразилась гневной речью в адрес диванных экспертов. Девушка пояснила, что посоветовалась с педиатром и сомнологом, прежде чем менять режим сна ребенка.