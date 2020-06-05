"Мне твои деньги не нужны": продюсер дерзко ответил Тимати

Лина Арифулина на протяжении пяти сезонов работала на"Фабрике звезд". Продюсер раскрыл секреты шоу.

На телепроекте "Фабрика звезд" Лина Арифулина отвечала за все номера и творческие эксперименты участников. Шоу породило таких ныне известных артистов как Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Ирина Дубцова, Тимати и многих других.

Часто Арифулиной приходилось критиковать своих подопечных. А еще случались и другие ситуации. "Помню, вот Тимати всегда подходил и говорил: "Лина, я могу дать денег на свой номер". На что я ему всегда отвечала: "Тима, мне твои деньги не нужны. Сколько дадут бюджета на номер, столько и потратим", – вспомнила Лина Арифулина во время беседы с известной ведущей Яной Чуриковой. Кстати, в свое время именно она вела шоу "Фабрика звезд".

Продюсер гордится успехами своих бывших питомцев. "Я вот помню, какой Ира Дубцова пришла на проект. Такая угловатая, чем-то даже похожая на мальчика. А какая она сейчас стала – просто шикарная! Полина Гагарина тоже очень изменилась. Сейчас она настоящая дива", – похвалила бывших участниц телепроекта Лина Арифулина.

"Проект "Фабрика звезд" – это пример, как одна хорошая идея способна изменить буквально все вокруг. Нам удалось сделать что-то совершенно новое и уникальное! Завладеть сердцами миллионов людей. Как давно это было!" – сокрушенно отметила Лина Арифулина у себя в "Инстаграм".

Напомним, что Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) был участником четвертого сезона "Фабрики звезд". Именно благодаря этому телепроекту он и прославился. После завершения шоу рэпер вместе с друзьями организовал группу "Банда", но она просуществовала недолго. Сейчас же Тимати является продюсером лейбла Black Star, руководит несколькими бизнес-проектами и выступает сольно.