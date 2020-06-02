Больше не Решетова? Подруга Тимати "засветила" свою новую фамилию

Анастасия Решетова в "Сторис" инстаграм-аккаунта похвасталась авторскими масками. Правда, внимательные подписчики заметили и кое-что еще.

Уже многие смирились с тем, что маски в нашей жизни всерьез и надолго. Постепенно из медицинского атрибута они превращаются в стильный аксессуар. Некоторых и вовсе перестает беспокоить уровень защиты изделия – главное, чтобы к наряду подходило.

Часть селебрити занялась самостоятельным выпуском тканевых повязок, другие же заказывают у предприимчивых ребят, успевших подсуетиться и наладить производство. Вот и Анастасия Решетова решила побаловать себя и Тимати красивыми масками. В "Сторис" блогер показала новые тканевые повязки, и рассказала о том, как те прекрасно сделаны.

Видимо, фирма по производству защиты ответственно подходит к делу, продумывая все до мелочей. Например, в посылку они вложили именные письма. Что примечательно, на листке бумаги, который "засветился" в видео, отчетливо видно, что маска отправлена Анастасии. Вот только не Решетовой, а Юнусовой.

Неужели пара успела сыграть тайную свадьбу? Возможно, конечно, что производители масок решили просто сделать приятное модели и обозначить ее уже замужней дамой. Девушка пока не прокомментировала кадры, однако поклонники рэпера надеются, что бракосочетание имело место.