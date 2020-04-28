"Вешу, как в 10 классе": Порошина исхудала после расставания

Мария Порошина выглядит удивительно стройной в свои 46 лет. Сейчас актрисе чаще удается заниматься физическими нагрузками.

Поклонники восхищаются Марией Порошиной, ведь глядя на нее невозможно поверить, что она является мамой пятерых детей. Актриса признается, что в последнее время много времени посвящает тренировкам. Звезда российского кино во многом благодарна участию в проекте "Танцы со звездами", ведь за последние две недели она сбросила шесть килограммов.

Мария отметила, что стремительное похудение может прерваться, есть она достигнет определенного показателя. Для комфортного состояния актриса готова избавиться еще от нескольких килограммов, пишет издание "7 дней". Так или иначе, Порошина уже сбросила лишние килограммы, которые появились у нее во время последней беременности.

"Сейчас вешу столько же, сколько в 10 классе ", – заметила знаменитость.

Также участие в "Танцах со звездами" Мария считает знаком судьбы. Ранее она отказывалась от предложений прийти на проект, потому что готовилась к родам.

Напомним, недавно Дни.ру писали о том, что Порошина рассталась со своим загадочным избранником, имя которого не было известно общественности. Именно он является отцом ее пятого ребенка.