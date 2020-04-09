Прилучный и Муцениеце воссоединились ради детей

Трогательными кадрами артист поделился в инстаграм-аккаунте своего наследника Тимофея. Сначала Павел Прилучный поиграл с дочкой Мией. Потом они составляли бруски друг за другом, чтобы потом из них получился рисунок.
Правда малышам не хватало терпения, чтобы выставить бруски ровно. Пока актер занимался с детьми, его жена нежилась в постели, сообщает Teleprogramma.pro. Ранее Агата Муцениеце призналась, что не собирается пока рассказывать своим чадам о разводе.
Актриса считает, что эта информация будет лишней для детей, поскольку они не поймут, что происходит. Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о своем расставании в феврале этого года. Вместе супруги прожили девять лет.
Как писали "Дни.ру", артистка призналась, что больше не хочет сохранять брак. Ранее ходили слухи, что Павел Прилучный поднимал на супругу руку и изменял ей. Однако эта информация не получила официального подтверждения.
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