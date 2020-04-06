Муцениеце снялась голой ради денег

Агата Муцениеце снялась для рекламы. Свою наготу она прикрыла фруктом.



Актриса в своем инстаграм-аккаунте поделилась пикантным снимком. Она представила фотографию, сделанную в очень удачном ракурсе. обнаженное тело Агата Муцениеце полностью закрыла ломтиком груши, вырезанным в форме платья.

Знаменитость призвала поклонников не скучать на самоизоляции и поучаствовать в смешном конкурсе. При этом жена Павла Прилучного попросила фолловеров ставить к своим фото хэштег #десертнаголоетело".

Примечательно, что пользователи соцсети не стали критиковать актрису за откровенный кадр. Дело в том, что Агата Муцениеце сделала снимок очень деликатно и эстетично, а вовсе не пошло. Россияне одарили звезду морем комплиментов. Некоторые из них попросили артистку научить их делать подобные красивые снимки.

Напомним, в конце февраля этого года Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный выступили с официальным заявлением о разводе. У них подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Актриса уточнила, что они расстались, чтобы совсем не разругаться.

При этом Агата Муцениеце не скрывает, что до сих пор любит супруга.Как писали "Дни.ру", звезда запустила новую программу "Честный #развод". В шоу она намерена обсудить с гостями расставание и способы минимизации потерь.