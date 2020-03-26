"Убийственно!": оголившаяся Марина Зудина сразила наповал

Пожалуй, участие в сериале "Содержанки" стало вызовом не только для Марины Зудиной, но и для ее многочисленных поклонников. Фанаты не привыкли видеть артистку в фильмах подобного рода, ведь на протяжении многих лет она работала в абсолютно другом образе.
Однако Марина так органично вошла в роль, что буквально шокировала правдоподобием. К тому же, в фильме Зудина предстала в эффектном образе богатой самодостаточной женщины, никого из зрителей не оставив равнодушным.
Вероятно, артистке настолько понравился результат, что она решила его закрепить, снявшись в эротической фотосессии. Марина поделилась таким снимком с поклонниками. На нем 54-летняя актриса предстала в светлом закрытом платье, изюминкой которого стала его длина (экстремально короткая) и черное кружево по краю. Таким образом артистка продемонстрировала стройные длинные ноги.
"Двойственное ощущение реальности... ощущение границ... цветовой диапазон восприятия окружающего мира сужается... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась Марина Зудина. По всей видимости, артистка имеет в виду карантин, связанный с пандемией коронавируса.
Снимок сразил всех наповал. Однако поклонники неоднозначно восприняли смелый кадр. Одни рассыпались в комплиментах: "Ну это просто убийственный образ! В хорошем смысле конечно. Нет слов. Восхищение!", "Нереальная красотка", "Марина, потрясающе выглядите". Другие сочли, что на фото слишком много фотошопа, который сделал из зрелой женщины девочку-припевочку.
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