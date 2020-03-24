Подвергшая себя опасности Собчак отправилась в больницу из-за коронавируса

Телеведущая Ксения Собчак отправилась в Коммунарку, чтобы посетить больницу, где содержатся зараженные коронавирусом люди. Очевидцы предположили, что журналистка отправилась в госпиталь, чтобы снять новый выпуск ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!". Сообщение появилось в телеграм-канале "Только никому".
Люди заметили, что знаменитость стояла около больницы при полном параде: на голове – укладка, на лице – макияж. Ксения не надела маску и защитный костюм. Однако никто не видел, чтобы она заходила внутрь. Авторы телеграм-канала предположили, что у журналистки там знакомые.
Собчак решила пояснить, что делала в Коммунарке. Она оставила сообщение в своем телеграм-канале. Телеведущая действительно готовит большой репортаж, в котором расскажет правду о пандемии коронавируса в России. Ксения отметила, что не посещает больницы без средств защиты.
Напомним, что Собчак поддерживает идею самоизоляции во время распространяющегося коронавируса. Однако сама звезда активно перемещается по городу. Недавно она посетила ресторан с супругом Константином Богомоловым. Оттуда Ксения опубликовала откровенное видео.
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