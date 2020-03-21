Богомолов раздел и поласкал Собчак у всех на виду

Ксения Собчак и Константин Богомолов сходили в ресторан. Скандально известная ведущая обнародовала ролик, на котором крупным планом снята ее обнаженная грудь, которую ласкает ее муж.

Отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова всегда сопровождали скандал и пересуды. Начиная с того, когда только появилась информация, что гламурная блондинка увлеклась именитым режиссером и якобы стала изменять с ним мужу, актеру Максиму Галкину, разразилась шумиха, и заканчивая свадьбой влюбленных в сентябре прошлого года.

Тогда ведущая и режиссер устроили целое представление из церемонии. Они приехали в ЗАГС лежа в катафалке (спасибо, что не в гробу), на праздничном банкете новоиспеченная супруга зажигательно исполнила стриптиз, а в заключение гостей угощали черным тортом.

Особенно дико на этом фоне смотрится тот факт, что между ЗАГСом и банкетом Собчак и Богомолов заехали в один из храмов Москвы и обвенчались. К счастью, туда парочка прибыла не в катафалке, а в карете. Причем для торжественной церемонии Ксения выбрала весьма скромное закрытое платье.

Но очевидно, что супруги обожают эпатаж и стараются удивить общественность при любом случае. Даже поход в ресторан Ксения и Константин сумели превратить в захватывающее действо. Так, на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Собчак опубликовала видео, на котором крупным планом продемонстрировала обнаженную грудь в прозрачном светлом бюстгальтере. Ее эротично ласкает мужская рука. Очевидно, Собчак и Богомолов предались страсти.

"Пятница. Вечер. Ресторан "Сахалин". Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи... Встретим конец света достойно", – с юмором подписала ролик Собчак. Несмотря на то, что ведущая уточнила, что "паникеров" рядом с ними не было, это еще не значит, что не было и других посетителей.

Судя по комментариям, подписчики неоднозначно восприняли столь интимное видео. Одни высказали восторг, другие – удивление, а третьи и вовсе отвращение, посоветовав заниматься этим не в публичном месте, а дома.