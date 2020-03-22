"Так ты менее опасна": Собчак нашла способ прикрыть свою челюсть

Ксения Собчак славится отличной самоиронией. Она легко может пошутить по поводу своей внешности, часто высказывается о массивном подбородке. Однажды телеведущая даже появилась на сцене в костюме лошади. Наверное, поэтому все меньше критиков собирается в личном инстаграм-аккаунте журналистки. Сказать им уже попросту нечего.
Пошутить Ксения не могла и про коронавирус. Точнее, о том, какую выгоду она может из этого извлечь для себя. 21 марта она опубликовала новый снимок в "Инстаграм", где предстала перед аудиторией в защитном костюме и респираторе, сидя в машине. В подписи к фотографии Собчак отметила, что маска – это отличный аксессуар для ее челюсти.
"Наконец-таки настало мое время!", – посмеялась она.
Поклонники, а также коллеги по шоу-бизнесу отметились в комментариях и оценили чувство юмора Собчак. "Раунд", – написала актриса Екатерина Варнава. Певица Глюк'оZа также решила посмеяться и отметила, что маска для Ксении – это не только способ скрыть недостатки. "Так ты менее опасна", – написала она. Самоирония телеведущей также понравилась Вере Брежневой. Певица поставила смеющиеся эмодзи. "Нормальная у вас челюсть", "Тонкий юмор", "Самоирония – это прям вверх", – высказались фолловеры.
Возможно, Ксения Собчак надела защитный костюм не из-за пандемии. Скорее всего, журналистка снимает новый выпуск своего ютуб-шоу "Осторожно, Собчак", где будет говориться о коронавирусе.
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