"Плачу как идиотка": Собчак сообщила о сильном потрясении

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость рассказала, что испытала сильное потрясение от фильма Педро Альмодовара "Боль и слава". По словам Ксении Собчак, она не смогла сдержать слез.
"Смущалась, что плачу как идиотка. Но слезы сами лились из глаз", – сообщила звезда. Картина настолько пришлась ей по душе, что она посоветовала посмотреть ее всем тем, кто еще не успел этого сделать.
Кроме того, Ксения Собчак поинтересовалась у россиян ,что смотрят и читают на досуге они. Подписчики поделились со звездой своими предпочтениями.
Напомним, ранее Ксения Собчак поделилась в соцсети кадрами интимного характера, чем шокировала общественность. Вместе с мужем Константином Богомоловым они сходили в ресторан. Там они сняли видео, в котором крупным планом снята грудь ведущей, которую ласкает ее супруг-режиссер.
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