"Мы лесбиянки и живем теперь вместе": объявившая о разводе Муцениеце показала подругу

В начале марта Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о расставании. По горячим следам артистка записала новый влог.

Агата Муцениеце известна не только благодаря своим актерским работам, браку с одним из самых красивых актеров современности Павлом Прилучным, но и регулярными выпусками влога, который до недавнего времени назывался "Прилучные будни", а после известия о разводе переименовался в "Будни разведенки".

В свежем видео актриса продемонстрировала, как прошли ее день рождения и день рождения дочери Мии, как она сделала новое тату на безымянном пальце правой руки. До недавнего времени там была всего лишь татуировка, имитировавшая обручальное кольцо, а теперь его украшает графический рисунок морды лисы.

Разумеется, Агата высказалась и о расставании с мужем. Они объявили о разводе практически одновременно, опубликовав одинаковые картинки у себя в инстаграм-аккаунтах. Правда, текст супруги написали разный. У Павла Прилучного он получился весьма сдержанным, а вот у Агаты Муцениеце крайне эмоциональным. Во влоге актриса призналась, что ей хотели навязать писать совсем другое.

Она отметила, что выложила публикацию "не по правилам", и объяснила, что ее пиар-директоры советовали сделать им с Павлом "одинаковый пост в одно время, с одинаковой фотографией, с одинаковым текстом и бла-бла-бла". "Меня это все выбесило", – призналась Муцениеце. Она не захотела делать так, как ей сказали. "Я решила, что не буду ничего скрывать, и строить из себя тоже ничего не буду", – объявила актриса.

В новом выпуске Агата продемонстрировала кулуары съемок очередного сезона проекта "Голос. Дети", ведущей которого она является. К ней в гости на площадку пришла подруга. "Моя женщина пришла! Можете написать, что развелась я из-за нее, мы лесбиянки и живем теперь вместе. Поэтому она в розовом", – сообщила Муцениеце, показала подругу и состроила рожицу, дав понять, что пошутила.

В комментариях наблюдательные поклонники сделали вывод, что актриса делает хорошую мину при плохой игре. По их мнению, Агата тяжело переживает расставание с мужем, однако всеми силами старается держать лицо, сохранять позитив и не показывать страданий. Однако, считают фанаты, очень заметно, особенно в момент празднования дня рождения, какие грустные у нее глаза.