Не изменяя традициям: Анастасия Волочкова снова сверкнула прелестями

Упрекнуть 44-летнюю танцовщицу в пренебрежении общими правилами ЗОЖ нельзя. Волочкова является заядлой банщицей, обожает нырять в ледяную купель и регулярно тренируется у станка. Ее знаменитый шпагат видела вся Россия.
Накануне Анастасия дала пару рекомендаций поклонникам, которые паникуют из-за вспышки коронавируса. Балерина посоветовала начать потихоньку закаляться, прыгая после парилки в холодную воду. Впрочем, этот совет она дает всем, всегда и при любых обстоятельствах.
Волочкова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте очередной откровенный пост. На снимке светская львица позирует полностью обнаженной, стоя в деревянной бочке. Грудь она прикрыла огромными кусками льда. А все то, что находится ниже пояса, скрыто под водой.
"Ледяная купель – прекрасная защита не только от коронавирусов, но и от безумия и безрассудства многих людей, и от любого негатива", – с уверенностью заявила Анастасия.
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