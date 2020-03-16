"Волочкова, это ты?!": надевший балетную пачку Куценко вызвал истерику

На одном из спектаклей актер театра и кино Гоша Куценко предстал в весьма непривычном образе. Звезда изобразила балерину, надев балетную пачку. На голове артиста красовался венок из цветов. Снимком с постановки Гоша поделился в "Инстаграм". "И это я?!" – иронично подписал актер.
Фотография вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Они отметили, что такой внешний вид делает Куценко не только забавным, но и милым. Также народ обратил внимание на телосложение актера, которое никак не соответствует представленному образу. Впрочем, поклонники признали, что колготы Гоше очень идут.
"Что за спектакль?! Буду! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", "Какие ножки....", "Вам идут лосинки", "Последний из маленьких лебедей.. ", "Ох и красопета", "Нуууу..... Нельзя же быть, красивым таким!", "Волочкова... это ты?!", "Очаровашка", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Гоша Куценко пошутил насчет эпидемии коронавируса. Звезда нашла замену медицинским маскам. Вместо них он надел на лицо бюстгалтер.
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