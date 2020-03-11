"Жмотина!": Муцениеце высмеяла роскошный подарок Прилучного

Примечательно, что лично вручать ювелирное украшение супруге Павел Прилучный не стал. Это сделали за него подруги Агаты Муцениеце.
В своем ютуб-влоге "Прилучные будни" звезда пообещала, что не выбросит кольцо в мусорку. При этом она высмеяла подарок мужа, в шутку удивившись, что украшение всего одно. "Ох, ты жмотина, Павел!" – заявила Муцениеце.
Актриса утверждает, что ее жизнь практически не изменилась после расставания с супругом. От грустных мыслей ее спасают дети, работа и утренние пробежки.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что звезды решили остаться друзьями ради детей. У пары подрастают сын Тимофей и дочь Мия.
Кроме того, по имеющейся информации, актер и его экс-избранница сыграют вместе в сериале "В клетке". Вероятно, на фоне скандального развода Прилучного и Муцениеце рейтинги картины будут зашкаливать.
Перед разводом Прилучный и Муцениеце не озвучивают причину расставания. По слухам, всему виной измены и рукоприкладство со стороны актера.
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